WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10 радугу прислал житель Бердска. 3 июля 2020 в 19.48.
Красивая радуга озарила Бердск
11:40 04.07.2020
Снимок сделан 3 июля 2020.
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