Полностью сгорела деревянная церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» под Томском. Фото

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Местные жители сообщают, что в здание ударила молния.

Деревянная церковь горит в Зоркальцево

Крупный пожар произошел в бревенчатом храме в селе Зоркальцево Томского района. Огонь охватил всю площадь храма. На месте работают пожарные расчеты. Религиозное сооружение полностью сгорело.

Сообщение о возгорании в бревенчатом храме в Зоркальцево поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 14:34 субботы, 4 июля.

По информации ГУ МЧС РФ по Томской области, на месте работают более десяти единиц техники и свыше 30 человек. Информация о пострадавших не поступала, площадь пожара уточняется.

Огнем охвачено все здание храма. По данным vtomske.ru, произошло обрушение трех стен и перекрытия.

Пожар произошел в храме иконы Божией Матери «Одигитрия». По данным из открытых источников, религиозное сооружение было построено в конце XIX века. С приходом советской власти храм у верующих изъяли и превратили его в склад, а после — в танцевальный клуб. Восстановление здания происходило в начале 2000-х после создания в Зоркальцево церковного прихода. В 2005 году при церкви заработала детская воскресная школа.

Обновлено. Огонь локализован в 15:39, сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров; идет проливка здания.

«Из-за теплового потока и разлетающихся искр существовала угроза распространения пожара на восемь соседних домов. Пожарные и местное населения не допустили этого», — отметили в МЧС.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Местные жители сообщают, что в здание ударила молния. Официально эта информация не подтверждена. Томская епархия ситуацию пока не комментировала.