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Полностью сгорела деревянная церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» под Томском. Фото

17:00 04.07.2020 Фото: ГУ МЧС РФ по Томской области
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Причины возникновения пожара пока неизвестны. Местные жители сообщают, что в здание ударила молния.

Полностью сгорела деревянная церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» под Томском. Фото
Деревянная церковь горит в Зоркальцево

Крупный пожар произошел в бревенчатом храме в селе Зоркальцево Томского района. Огонь охватил всю площадь храма. На месте работают пожарные расчеты. Религиозное сооружение полностью сгорело.

Сообщение о возгорании в бревенчатом храме в Зоркальцево поступило в пожарно-спасательную службу МЧС России в 14:34 субботы, 4 июля.

По информации ГУ МЧС РФ по Томской области, на месте работают более десяти единиц техники и свыше 30 человек. Информация о пострадавших не поступала, площадь пожара уточняется.

Огнем охвачено все здание храма. По данным vtomske.ru, произошло обрушение трех стен и перекрытия.

Пожар произошел в храме иконы Божией Матери «Одигитрия». По данным из открытых источников, религиозное сооружение было построено в конце XIX века. С приходом советской власти храм у верующих изъяли и превратили его в склад, а после — в танцевальный клуб. Восстановление здания происходило в начале 2000-х после создания в Зоркальцево церковного прихода. В 2005 году при церкви заработала детская воскресная школа.

Обновлено. Огонь локализован в 15:39, сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила 250 квадратных метров; идет проливка здания.

«Из-за теплового потока и разлетающихся искр существовала угроза распространения пожара на восемь соседних домов. Пожарные и местное населения не допустили этого», — отметили в МЧС.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. Местные жители сообщают, что в здание ударила молния. Официально эта информация не подтверждена. Томская епархия ситуацию пока не комментировала.

Полностью сгорела деревянная церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» под Томском. Фото Полностью сгорела деревянная церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» под Томском. Фото Полностью сгорела деревянная церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» под Томском. Фото Полностью сгорела деревянная церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» под Томском. Фото Полностью сгорела деревянная церковь иконы Божией Матери «Одигитрия» под Томском. Фото

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