SOS: третьи сутки не могут найти мальчика-аутиста Олега Иванова в Новосибирске. «Лиза Алерт» объявила сбор

14-летний Олег Иванов потерялся в лесу во время прогулки с отцом, испугавшись собаки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

Третий день не могут найти Олега Иванова

Сбор сейчас и в течение дня. Нужны люди на внедорожниках для заброса групп на задачи, пешие и все-все. Для тех, кто едет на поиск впервые — главное удобная одежда в лес, сменка, фонари (если есть), рефтамид, перекус, вода и СИЗ. Отрядные на поисках третьи сутки, люди выматываются, своими силами не справляемся

Место сбора: 55.010892, 83.054668 (ул.Выборная, поворот на ТЭЦ 5)

14-летний Олег Иванов потерялся в лесу во время прогулки с отцом, испугавшись собаки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области обращаются к жителям региона с просьбой о помощи в установлении местонахождения несовершеннолетнего жителя Заельцовского района города Новосибирска Иванова Олега Владимировича, 11.11.2005 года рождения.

По данным следствия, 1 июля 2020 года около 15 часов несовершеннолетний со своим отцом приехали на ООТ «ТЭЦ 5» Октябрьского района города Новосибирска. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где по пути следования им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы на момент исчезновения: рост 172 см, полного телосложения, волосы темные.

Был одет: темная футболка, клетчатые зеленые шорты, коричневые босоножки.

Нуждается в медицинской помощи, страдает аутизмом.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Иванова Олега, просьба сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.