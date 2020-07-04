04.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

SOS: третьи сутки не могут найти мальчика-аутиста Олега Иванова в Новосибирске. «Лиза Алерт» объявила сбор

19:13 04.07.2020 Фото: Лиза Алерт
0

14-летний Олег Иванов потерялся в лесу во время прогулки с отцом, испугавшись собаки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

SOS: третьи сутки не могут найти мальчика аутиста Олега Иванова в Новосибирске. Лиза Алерт объявила сбор
Третий день не могут найти Олега Иванова

Сбор сейчас и в течение дня. Нужны люди на внедорожниках для заброса групп на задачи, пешие и все-все. Для тех, кто едет на поиск впервые — главное удобная одежда в лес, сменка, фонари (если есть), рефтамид, перекус, вода и СИЗ. Отрядные на поисках третьи сутки, люди выматываются, своими силами не справляемся

Место сбора: 55.010892, 83.054668 (ул.Выборная, поворот на ТЭЦ 5)

14-летний Олег Иванов потерялся в лесу во время прогулки с отцом, испугавшись собаки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области обращаются к жителям региона с просьбой о помощи в установлении местонахождения несовершеннолетнего жителя Заельцовского района города Новосибирска Иванова Олега Владимировича, 11.11.2005 года рождения.

По данным следствия, 1 июля 2020 года около 15 часов несовершеннолетний со своим отцом приехали на ООТ «ТЭЦ 5» Октябрьского района города Новосибирска. От остановки они направились по лесной дороге в направлении МЖК «Восточный», где по пути следования им встретился мужчина с большой собакой. Подросток, испугавшись собаки, стал уходить в сторону поля, а отец попросил хозяина собаки пристегнуть ее и поинтересовался, как им с сыном пройти к МЖК «Восточный». Закончив разговор, мужчина обнаружил, что ребенок пропал, с тех пор его местонахождение не установлено.

Приметы на момент исчезновения: рост 172 см, полного телосложения, волосы темные.

Был одет: темная футболка, клетчатые зеленые шорты, коричневые босоножки.

Нуждается в медицинской помощи, страдает аутизмом.

Гражданам, которым что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения Иванова Олега, просьба сообщить по телефонам дежурного по следственному управлению 8(383) 203-57-39, либо 02 (для абонентов сотовой связи 102).

По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего следственными органами проводится доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

SOS: третьи сутки не могут найти мальчика аутиста Олега Иванова в Новосибирске. Лиза Алерт объявила сбор SOS: третьи сутки не могут найти мальчика аутиста Олега Иванова в Новосибирске. Лиза Алерт объявила сбор

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Видели мальчика?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскSOS: третьи сутки не могут найти мальчика-аутиста Олега Иванова в Новосибирске. "Лиза Алерт" объявила сбор
19:13 04-07-2020
SOS: третьи сутки не могут найти мальчика-аутиста Олега Иванова в Новосибирске.
Объявлять официальное предостережение обязали полицию с 4 июля 2020 тем, кто почти нарушил закон 5
19:04 04-07-2020
Объявлять официальное предостережение обязали полицию с 4 июля 2020 тем, кто почти нарушил закон
Полный парад планет 4 июля 2020 года: Насколько опасен и стоит ли ждать апокалипсиса? 111
18:50 04-07-2020
Полный парад планет 4 июля 2020 года: Насколько опасен и стоит ли ждать апокалипсиса?
БердскЧто можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 5 июля 2020 на Грозовую Луну ? Когда закрывается коридор затмений 31
18:41 04-07-2020
Что можно и что категорически нельзя делать в полнолуние 5 июля 2020 на Грозовую Луну ? Когда закрывается коридор затмений
БердскОборудование и средства защиты от COVID-19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона 9
18:29 04-07-2020
Оборудование и средства защиты от COVID-19 начали поступать в Новосибирскую область, заявила власть региона
БердскХорошо, что с информатики начали. Если бы с русского, я бы помер, пошутил выпускник Захар Лапшин из Бердска. Смотрите видео 1
18:26 04-07-2020
Хорошо, что с информатики начали. Если бы с русского, я бы помер, пошутил выпускник Захар Лапшин из Бердска. Смотрите видео
БердскА мэр читает чат: Надо соблюдать требования безопасности, и вопрос тестов COVID-19 отпадет сам собой, отвечает на вопросы горожан в инстаграм мэрия Бердска 4
18:25 04-07-2020
А мэр читает чат: Надо соблюдать требования безопасности, и вопрос тестов COVID-19 отпадет сам собой, отвечает на вопросы горожан в инстаграм мэрия Бердска
Бердск16 лет исполнилось 29 июня: Получит ли 10 000 рублей от Путина 16-летняя девушка из многодетной семьи Бердска
18:25 04-07-2020
16 лет исполнилось 29 июня: Получит ли 10 000 рублей от Путина 16-летняя девушка из многодетной семьи Бердска
Бердск4 июля 2020 - энергетически сильный день: парад планет, полнолуние, затмение. Как загадать желание, чтобы оно точно сбылось? 1
18:25 04-07-2020
4 июля 2020 - энергетически сильный день: парад планет, полнолуние, затмение. Как загадать желание, чтобы оно точно сбылось?
БердскВсе приметы на 4 июля 2020, что можно делать и что запрещено на Ульянов день. Запомни сон - он вещий
18:18 04-07-2020
Все приметы на 4 июля 2020, что можно делать и что запрещено на Ульянов день. Запомни сон - он вещий