Первое фото певицы МакSим после долгой реабилитации после страшного ДТП выложили в инстаграм

На фото певица стоит в спортивной форме на теннисном корте рядом с тренером. На плече у нее сумка с ракетками.

Опубликованный снимок — первый за время прохождения певицей курса реабилитации после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова разместила в своем инстаграме фотографию, на которой артистка стоит на теннисном корте с тренером, пишет РИА Новости.

Опубликованный снимок — первый за время прохождения певицей курса реабилитации после тяжелого ДТП, случившегося с ней в прошлом году. На фото певица стоит в спортивной форме на теннисном корте рядом с тренером. На плече у нее сумка с ракетками.

Подписчики оценили внешний вид Абросимовой и пожелали ей здоровья. Некоторые даже поинтересовались, не вышла ли она замуж.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Соколова (@sokllovamargarita) 2 Июл 2020 в 12:25 PDT

В марте певицу выписали из больницы после лечения последствий травм, полученных в прошлогодней аварии. Ее продюсер Маргарита Соколова сообщила, что МакSим продолжит лечение амбулаторно и пока не будет участвовать в съемках, давать интервью и работать.