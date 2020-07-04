Во сколько начнется парад планет 4 июля 2020 в Сибири и Бердске: точное время от астрономов. Случится ли апокалипсис?

Около 3 часов ночи по местному времени одновременно можно будет наблюдать 5 планет. Невооруженным глазом на юге будут видны Юпитер и Сатурн, на юго-востоке – Марс.

Астрономы рассказали об уникальном явлении, очевидцами которого станут сибиряки; сразу несколько объектов окажутся поле зрения

Начиная с 4 июля и до середины августа, планеты Солнечной системы, в ходе своего обращения вокруг Солнца, окажутся для наблюдателя на Земле в одном направлении. При этом в нашем небе в течение полусуток, можно будет увидеть все планеты, видимые невооруженным глазом, исключая Меркурий, который будет засвечен Солнечными лучами. Венеру можно будет наблюдать на утреннем небе, а Юпитер, Сатурн и Марс, в ночное время, сообщили ВКонтакте сотрудники Планетария Новосибирска.

Около 3 часов ночи по местному времени одновременно можно будет наблюдать 5 планет. Невооруженным глазом на юге будут видны Юпитер и Сатурн, на юго-востоке – Марс. При помощи телескопа к этой компании можно добавить и далекую планету Нептун, который будет расположен несколько западнее Марса. При этом Уран также видимый в телескоп, будет подниматься на востоке.

Некоторые СМИ образно назвали это «парадом планет». И хотя в астрономии такого термина не существует, пусть эта своего рода «реклама» заставит нас отвлечься от повседневных хлопот и обратить свое внимание к удивительному и загадочному миру, имя которому Вселенная!

Что произойдет 4 июля 2020 года, ходят слухи, что астрологи даже конец света на эту дату назначили. Однако подобное небесное явление люди наблюдали в этом году в январе, и ничего – апокалипсис не наступил. Но астрологи с январским парадом планет связывают ещё и свалившуюся на мир пандемию. Якобы всё, что связано с коронавирусом – дело «рук» этого самого явления, сообщает http://rsute.ru

Парад планет произойдет 4 июля 2020 года, об этом сообщили астрономы

Астрономы давно уже объявили о предполагаемом явлении в космосе, параде планет, который произойдёт в середине года. И вот это время наступило. Если зайти на некоторые странички в Сети и поинтересоваться данным астрономическим представлением, можно узнать, что такое событие обычно сопровождается какими-то переменами для людей. Для кого-то они могут оказаться просто важными, а кому-то, возможно, придётся пережить и трагическое событие.

В этот день, как утверждают астрономы, все планеты Солнечной системы выстроятся в одну линию от Солнца. Есть даже мнение, якобы такое мероприятие случится впервые за всё историческое прошлое. Поэтому у астрологов предположения для всех живущих на земле радужными не назовёшь.

Некоторые астрологи предрекают миру Третью мировую, другие пугают новым вирусом, истребляющим всю земную фауну.

Интересно то, что благодаря такому космическому действу, учёные, используя космические аппараты, в сжатые сроки сумели подробно изучить удаленные планеты, находящиеся в Солнечной системе. Это стало возможно благодаря тому, что в определённое время все планеты собрались в узкий сектор, так что каждую из них аппаратам облетать не пришлось.

Парад планет произойдет 4 июля 2020 года, что говорят астрологи и научный мир

Астрономы о конце света в связи с парадом планет не говорят. Они считают его просто восхитительным событием в космосе, которое позволяет вести наблюдения за таким редчайшим явлением. Другой взгляд на ситуацию у астрологов. Они считают парад планет дурным предзнаменованием и не скрывают своих опасений.

Хотя люди, безусловно, уже не раз имели возможность наблюдать за подобным явлением в космосе, и даже в этом году, но то, что произойдёт 4 июля, всё же отличается от других парадов планет. И отличие это состоит в том, что парад будет полным, состоящим из всех планет Солнечной системы.

По словам экспертов по звёздным пророчествам, в июле космическое шоу может быть чревато гораздо более серьёзными последствиями для населения Земли, чем те, что последовали за январским парадом.

Скорее всего, считают астрологи, это будет какая-то новая пандемия, но она может быть одинаково опасна для всего живого на Земле. Однако они также допускают, что опасность для людей может состоять в том, что геополитическая обстановка в мире накалится до предела и Третья мировая будет неизбежна.

Парад планет, по мнению астрологов, способен активизировать вулканы, что также грозит большими бедами для человечества. И все эти события, считают эксперты, могут произойти именно 4 июля. Как бы то ни было, но хорошего для людей, от предстоящего парада планет, астрологи не ждут ничего.

Из-за парада планет, в жизни и в судьбах многих людей могут произойти серьёзные перемены – это мнение астрологов. Представители мира науки с ними категорически не соглашаются, напоминая о том, что далеко не один парад планет человечество уже пережило, однако реально с какими-то глобальными угрозами из-за этого не столкнулось.

Парад планет 4 июля 2020 года, какие выводы сделали эксперты

Для астрологов парад планет – это всегда крупные события социального или политического характера, накрывающие всю планету. Эксперты не спорят, что такое уникальное космическое явление может сопровождаться какими-то масштабными историческими переменами. Однако они категорически против того утверждения, что во всём виноваты события, происходящие в космосе.

Воздействие от планет, собравшихся в одну линию, не может быть настолько сильным, чтобы дело дошло до Армагедона, планетарной катастрофы или нового мирового кровопролития. Это мнение учёных, и они постоянно говорят об этом, причём не голословно, а подтверждая свои слова на фактах.

В научном мире мнение относительно парада планет однозначно – никакого отрицательного воздействия на людей от него быть не может, как и какого бы то ни было отрицательного воздействия на саму планету и её магнитное поле. Планеты в космосе двигаются по давно устоявшимся правилам, и так происходит уже несчётное количество лет.

Ничего с гравитацией Земли из-за парада планет не произойдёт, это будет всего лишь зрелищное представление, никак на человека не влияющее. Эксперты пришли к единому мнению, что парад планет является очень красивым и мегазрелищным действом, за которым иногда можно наблюдать с планеты Земля.