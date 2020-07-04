04.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Екатерина Лахова: у меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике

21:55 04.07.2020 Фото: "Чистая Линия"
5 1

Лахова на встрече с Путиным сделала акцент на мороженом «Радуга». 4 июля она объяснила свою позицию: Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами «радуга», «цвета радуги».

Екатерина Лахова: у меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике
«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — заявили в компании «Чистая линия». В соцсетях уже отреагировали на ситуацию

Накануне на встрече с президентом Екатерина Лахова пожаловалась Владимиру Путину на пропаганду сексуальных меньшинств через изображение радуги, в том числе в рекламе мороженого. После этого в сети в шутку стали обсуждать возможность запрета в России радуги как явления, пишет Подъем.

Лахова заявила изданию «Подъём», что видела такие комментарии, но они её не расстраивают.

«Мы всё читали. У них своя позиция, а у меня своя. Я не расстраиваюсь. И я никогда не меняю своих решений. Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами «радуга», «цвета радуги»». Мы за традиционные ценности, за не однополые браки, мы против этих «розовых» и «голубых». Но мы не нарушаем их права. Что хотите, то и делайте, но не надо заниматься агитацией и пропагандой.

Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее».

Мнение читателей
0
1
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вам нравится радуга?

Аноним, 04 июля 2020 22:04
Нужно срочно запретить радугу.
венгерка, 04 июля 2020 22:13
а в Бердске есть школа "Спектр", а у них радужный флаг!
А-а-а!!! Срочно запретить, иначе детей испортим!
Шок, 04 июля 2020 22:15
НВР:
Женщинам с пмс заняться больше нечем
Елена, 04 июля 2020 22:26
О боже.. Сколько придурков на этом белом свете...
Аноним, 04 июля 2020 22:47
меня больше поразил ответ Путина , "с пониманием")

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Жду своего часа": Ждет только смерти пациент с подозрением на COVID-19 в пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст 11
22:24 04-07-2020
Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина 2
22:20 04-07-2020
Выплату в 10 000 рублей на детей от 16 до 18 лет включительно попросили лично у Путина
Подобрала молодого стрижа: ему нужно помочь! 2
22:16 04-07-2020
Подобрала молодого стрижа: ему нужно помочь!
БердскПациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов 9
22:16 04-07-2020
Пациенты с COVID-19 и подозрением на него лечатся на одном этаже пульмонологии ЦГБ Бердска, сообщил министр Хальзов
БердскЗабирают у Минобороны и отдают Минпромторгу по решению правительства РФ аэродром "Бердск-Центральный" 13
22:14 04-07-2020
Забирают у Минобороны и отдают Минпромторгу по решению правительства РФ аэродром
Екатерина Лахова: у меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике 5
21:55 04-07-2020
Екатерина Лахова: у меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике
БердскКогда и где можно наблюдать закрывающее коридоре затмений лунное затмение 5 июля 2020: как пережить его негативные последствия
21:49 04-07-2020
Когда и где можно наблюдать закрывающее коридоре затмений лунное затмение 5 июля 2020: как пережить его негативные последствия
БердскВо сколько начнется парад планет 4 июля 2020 в Сибири и Бердске: точное время от астрономов. Случится ли апокалипсис?
21:39 04-07-2020
Во сколько начнется парад планет 4 июля 2020 в Сибири и Бердске: точное время от астрономов. Случится ли апокалипсис?
Первое фото певицы МакSим после долгой реабилитации после страшного ДТП выложили в инстаграм
21:25 04-07-2020
Первое фото певицы МакSим после долгой реабилитации после страшного ДТП выложили в инстаграм
БердскПоделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске 2
21:00 04-07-2020
Поделись с теми, кто голодает в пандемию в Бердске