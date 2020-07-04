Екатерина Лахова: у меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике

Лахова на встрече с Путиным сделала акцент на мороженом «Радуга». 4 июля она объяснила свою позицию: Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами «радуга», «цвета радуги».

«Мы считаем, что радуга — это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества», — заявили в компании «Чистая линия». В соцсетях уже отреагировали на ситуацию

Накануне на встрече с президентом Екатерина Лахова пожаловалась Владимиру Путину на пропаганду сексуальных меньшинств через изображение радуги, в том числе в рекламе мороженого. После этого в сети в шутку стали обсуждать возможность запрета в России радуги как явления, пишет Подъем.

Лахова заявила изданию «Подъём», что видела такие комментарии, но они её не расстраивают.

«Мы всё читали. У них своя позиция, а у меня своя. Я не расстраиваюсь. И я никогда не меняю своих решений. Я говорила про скрытую рекламу, косвенную, которая постоянно навязывается тихонько словами «радуга», «цвета радуги»». Мы за традиционные ценности, за не однополые браки, мы против этих «розовых» и «голубых». Но мы не нарушаем их права. Что хотите, то и делайте, но не надо заниматься агитацией и пропагандой.

Да, и через мороженое могут радугу, я извиняюсь, лоббировать. У меня отношение к радуге отрицательное, как и к свастике, которую на сегодняшний день запретили. А много веков назад этот фашистский знак обозначал благополучие, плодородие и так далее».