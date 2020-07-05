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Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы

17:19 05.07.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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В среднем цена на горячую и холодную воду повысится на 5%, а цена за электроэнергию — на 4,8%. А как изменятся цены в Искитиме? Читайте здесь.

Как изменятся цены на воду и стоки с 1 июля 2020 года в Бердске: Новые тарифы
Цены на электроэнергию и воду возрастут с 1 июля в Бердске и Искитиме

С 1 июля в Новосибирской области изменятся тарифы на бытовые услуги. О планирующихся изменениях стало известно еще 13 декабря 2020 года. В Бердске МУП КБУ поднимут цену на горячую воду с 141,47 до 148,40 рублей за кубометр, а на холодную воду – с 19,85 до 20,88 рублей за кубометр. ООО «Коммунальщик», обслуживающий поселок Новый, поднимут цену на горячую воду с 114,63 до 120,25 рублей за кубометр, цена на холодную воду изменится аналогично бердской.

В Искитиме новый тариф на холодную воду составит 21,93 рубля вместо прежних 19,95, а на горячую воду цена от МК «Прогресс» возросла до 141,47 рублей за кубометр.

Электроэнергия также подорожала. В Бердске электричество обойдется жителям в 1928,52 вместо 1838,45 рублей за Гкал, а в Искитиме 1 790,87 рублей за Гкал, вместо 1 707,22, то есть на 87 рублей дороже. Тарифы будут действительны до 31 декабря 2020 года.

Цены на водоотведение в Бердске поднимутся на 1,5 рубля, составив 31,99, а в Искитиме на рубль, так что жильцам придется заплатить 30,50 рублей.

В среднем цена на горячую и холодную воду повысится на 5%, а цена за электроэнергию — на 4,8%

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От редакции

Существенно ли для вас поднятие цен на коммунальные услуги?

Аноним, 29 июня 2020 12:16
Ставка ставка рефинансирования ЦБ РФ, она же ключевая ставка, на сегодня составляет 4,5% годовых.
Ровно на столько же происходит индексация зарплат пенсий и выплат (кто работает на дядю - у него и спрашивайте).
Поднятие цен в этих рамках - логично.
Аноним, 29 июня 2020 13:53
когда стало известно?
Аноним, 29 июня 2020 17:32
совсем скоро по миру пойдем
Аноним, 03 июля 2020 11:46
За то с Царем.
Вместе весело шагать по просторам,
По просторам, по просторам
И, конечно, припевать лучше хором,
Лучше хором, лучше хором.
Аноним, 03 июля 2020 12:29
Наверное, в советской школе имел одну пятёрку, и ту по пению. Как у героя мультфильма. Гы-ы.
Аноним, 29 июня 2020 19:35
НВР:
да, очень дорого
Гость, 29 июня 2020 22:16
Больше всего вырастут цены за отопление.
Для тех, у кого ФГУП "УЭВ" с 1351,49 до 1417,69 руб./Гкал.
http://www.uev.ru/files/%D0%A0%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%20%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%202020%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
Аноним, 29 июня 2020 23:41
НВР:
Горячая вода стоит столько, что дешевле греть электричеством. Бред.
Аноним, 30 июня 2020 00:09
Сколько, сколько будет стоить свет? Редакция, вы верно указали ценник! Может это за отопление столько придется платить?
Аноним, 30 июня 2020 12:38
НВР:
Очень!
Аноним, 30 июня 2020 19:03
Сев.м - он котельная Вега который день выбросы с циклонов, сажа разносится ветром,разгрузка циклонов всухую, видимо.
А что в отопительный сезон будет? Кому конкретно подчиняется
котельный
цех № 2.
Мало нам металломусорки "под носом"
Raven, 02 июля 2020 13:41
Ну что? С удачным голосованием за поправки. Сейчас вам в течение года вжарят по самые нехочу.
Аноним, 02 июля 2020 14:26
Вам тоже не хворать, коммунист "раньше всё было дёшево, даже водка".
Аноним, 02 июля 2020 14:31
Может и конкретную дату вжарки напишите?
Аноним, 03 июля 2020 14:13
1 июля!!!А вы не видите даты?
Аноним, 02 июля 2020 13:45
Почувствуй разницу с Бердском! ""Рассказываем, какие будут установлены тарифы на ЖКХ в Новосибирске с 1 июля 2020 года. Согласно данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска коммунальные услуги в Новосибирске вырастут на 4-5% через две недели.

Сильнее всего подорожает отопление: теперь вместо 1 384,74 рублей сибирякам придется платить 1467,82 рублей. Ощутимо вырастет плата за горячую воду — от 108,19 рублей за кубический метр до 114,54 рублей, а также за водоотведение — с 14,24 рублей подорожает до 15,08 рублейя за кубометр. Плата за холодную воду теперь будет составлять 19,46 рублей за кубометр. Газ с 38,05 рублей за килограмм до 39,91 рублей.

Электроэнергия подорожает менее значительно: с 2,68 рублей до 2,8 рубля за киловатт/час. Только цены за вывоз ТКО останутся прежними и будут составлять 59,88 рублей.
https://www.nsk.kp.ru/online/news/3913752/
Аноним, 04 июля 2020 11:06
НВР:
А посчитайте, сколько продуктов уже не купить пенсионеру.Нам бы увеличить пенсию на это.
Аноним, 05 июля 2020 18:01
говоря очень мягко: от этой новости эмоции самые сверх-отрицательные ...как и от пенсионной реформы и растущей дороговизны всего и вся...у меня такое сильное чувство, что скоро в стране как то рванет, так как эта война за выживание достала очень многих ...

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