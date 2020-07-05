Спряталась под слоем топляка и мешков с мусором река Гуменка в Бердске. Чиновница просит помощь у дачников

Проблема давно известна управлению природных ресурсов. Но есть и другая проблема — нет возможности проехать тяжелой технике по известным дорогам из-за газа. Если дачники знают путь — подскажите.

В районе мостика к СНТ «Отдых» и «Заречное» Гуменка надела «деревянную рубашку»

Дачница Людмила Антоновна просит обратить свой взор в сторону участка Гуменки в районе СНТ «Заречное» и «Отдых» власть Бердска. В речке скопилось огромное количество топляка и его никто не убирает.

— Тоскливо наблюдать, как Гуменка превращается в свалку, — вздохнула Людмила Антоновна.

По словам бердчанки, подобная картина на участке речки наблюдается уже несколько лет подряд. Раньше весь топляк вылавливали и использовали на топливо местные жители. А сейчас никому ничего не надо, и почему-то еще больше этого леса стало, — отметила пенсионерка.

— Народ наглеет, смотрю уже и пакеты с мусором туда сбрасывают. Жалко речку, хоть привели бы ее в порядок, — пожелала бердчанка.

Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 3 июля начальник управления природными ресурсами Светлана Шерстобитова, данная проблема им известна. Однако, существует и другая — невозможно проехать на КамАЗах и кранах к этому участку реки.

— Мы знаем это место. Может быть, дачники помогут нам. Мы со стороны совхоза с техникой Верхнеобьрегионводхоза проехать не можем. Потому что по дорогам, которые ведут к речке, идет газ. А нам надо туда заехать с КамАЗами и кранами. Возможно проехать только на легковом автомобиле. Уже второй год вопрос стоит. Месяц назад туда выезжали, объездили все, не нашли. Но говорят, что, вроде как, есть еще дорога. Так, может, дачники помогут нам найти подъезд. Готовы встретиться. Даже если дорога хоть какая, но без газа, мы, может быть, ее прогрейдируем и расширим. И попытаемся что-то сделать. Мы пишем письмо в Верхнеобьрегионводхоз, а нам отвечают: покажите нам дорогу, где мы сможем проехать,- акцентировала Светлана Васильевна.

Если вы готовы показать известный не всем подъезд к захламленному топляком участку Гуменки, звоните в управление природными ресурсами по тел.: 2-75-55.