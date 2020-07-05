Метеорологическая обстановка: по данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» в предстоящие сутки по области ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем при грозах местами сильные ливневые дожди, местами град. Ночью и утром местами туманы. Ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, днем 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +13, +18°C, днем +20, +25°C, местами до +30°C.
Держись: днем 5 июля при грозах сильные ливневые дожди и град при +30 в Бердске и регионе
09:11 05.07.2020
Температура воздуха ночью +13, +18°C, днем +20, +25°C, местами до +30°C.
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От редакции
Какие планы?
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БердскДержись: днем 5 июля при грозах сильные ливневые дожди и град при +30 в Бердске и регионе
09:11 05-07-2020