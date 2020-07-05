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Розыск: без вести пропал 43-летний Алексей Гаранжа в бейсболке с надписью «Сибирь» в Бердске

18:52 05.07.2020 Фото: Маяк
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03 июля 2020 года около 09:00, ушел из дома по ул. Ленина в Бердск, и до настоящего момента его местонахождение не установлено. ОРИЕНТИРОВКА.

Розыск: без вести пропал 43 летний Алексей Гаранжа в бейсболке с надписью Сибирь в Бердске
Был одет: бейсболка с надписью «Сибирь», салатовая футболка, черные спортивные штаны, темные сандали на липучке

Поисковый отряд «Маяк» просит помощи в розыске и распространении информации о пропавшем Гаранже Алексее Яковлевиче, 1977 г.р., который 03 июля 2020 года, около 09:00, ушел из дома по ул. Ленина в г. Бердск, и до настоящего момента его местонахождение не установлено.
Приметы: рост 180 см, нормального телосложения, волосы прямые, черные, стрижка короткая, глаза карие.
Был одет: бейсболка с надписью «Сибирь», салатовая футболка, черные спортивные штаны, темные сандали на липучке.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просим сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер ПСО «Маяк» 8-951-393-0911.

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