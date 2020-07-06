Присоединяться к Донбассу не собирается Россия, заявили в Совфеде

Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай заявил о скором вхождении региона в состав РФ.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Говорит Москва» сообщил, что Россия не рассматривает ДНР и ЛНР в качестве российских регионов. По его мнению, Донецк и Луганск могли бы помочь нормализовать отношения между Москвой и Киевом.

«Я бы не согласился с господином Бородаем, потому что Россия до сегодняшнего дня признаёт Донецк и Луганск территорией Украины. Хотя Украина считает это чужими территориями. Но у нас есть минский процесс, в рамках которого идёт вопрос о придании этим территориям особого статуса. Конечно, поскольку Украина уже много лет затягивает этот процесс и всячески пытается уклониться от решения минских договорённостей, я думаю, у народа Донбасса чаще и чаще возникает мысль: «А по пути ли нам с такой Украиной?» Повторяю, это внутреннее дело сугубо ДНР и ЛНР. Делать прогнозы я не имею права. Россия никогда не рассматривала Донбасс, Луганск, Донецк как необходимые ей регионы. Мы рассматривали эти регионы как территории, где проживают русскоязычные люди. Русские по национальности и многие русские по духу. Мы смотрели за тем, что происходит».

При этом Джабаров отметил, что киевские власти не занимаются реинтеграцией Донбасса.

«Украинские власти всё делают для того, чтобы вытолкнуть эти территории за пределы своего суверенитета. Я считаю, они совершают большую ошибку. Донбасс и Луганск могли бы стать наоборот теми регионами, которые проложат мостик между Россией и Украиной, для того чтобы нормализовать наши отношения. К сожалению, идёт постоянная конфронтация, а это очень плохо».

Ранее Владимир Зеленский заявил, что никто, в том числе Россия, не может ничего требовать от Киева, поскольку Украина — это независимое государство. Так президент соседней страны прокомментировал сообщения о том, что Москва требует от Киева принять до 6 июля закон об особом статусе Донбасса.

Ранее в интервью «Говорит Москва» глава ДНР Денис Пушилин сообщил об отказе Донбасса воссоединяться с Украиной.

Источник: govoritmoskva