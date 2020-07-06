Врезался в ВАЗ и скончался в реанимации водитель мопеда Racer в Новосибирской области

В результате ДТП водитель мопеда получил тяжелые травмы головы и скончался

5 июля в 00.50 в г. Черепаново на перекрестке улиц Интернациональной и Спирякова произошло ДТП. 23-летний житель поселка Пятилетка, управляя мопедом Racer, следовал по улице Спирякова и, не предоставив преимущества, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21093, следовавшим по улице Интернациональной. В результате ДТП водитель мопеда получил тяжелые травмы головы и был доставлен в Черепановскую центральную районную больницу, где через несколько часов скончался.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства дорожной аварии устанавливаются.

Источник: МВД