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Возьмут на воспитание 110 малышей от 1 до 3 лет два детсада Бердска

13:30 06.07.2020, Алина Бурова Фото: pexels.com
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Дошкольные образовательные учреждения продолжают работу в режиме дежурных групп.

Возьмут на воспитание 110 малышей от 1 до 3 лет два детсада Бердска
Проведение федерального эксперимента проходит в рамках комплексной образовательной программы»Теремок»

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, в настоящее время идёт работа по проекту.

— Дошкольные учреждения продолжают работу в режиме дежурных групп. На сегодня у нас имеется 100 групп. 73 воспитанника посещают дошкольные учреждения. По сравнению с началом июня, группы сократились из-за того, что многие родители забирают детей с собой в отпуск. Потребность содержать большое количество групп у нас нет. В соответствии с необходимыми требованиями, мы продолжаем санитарную обработку помещений, измеряем на входе температуру. Очередь от 3 до 7 лет мы закроем в этом году. В сентябре мы начнем выдавать направления для групп кратковременного пребывания для желающих. Новый учебный год будет ознаменован вводом нового дошкольного учреждения «ясли-сад» на 110 мест в Микрорайоне Южный. В настоящее время идет работа по проекту. Как только состоятся конкурсные процедуры, мы доведем это до сведения. К этой работе мы готовимся. В детском саду будут работать 2 группы для приема детей от года до двух. Это новое направление. У нас в Бердске есть два учреждения, которые работают в качестве эксперимента в рамках этого проекта. Они изучают программу на уровне России «Теремок». Сотрудники проходят теоретическую подготовку по этому направлению, — сообщила Жанна Леонидовна 6 июля.

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