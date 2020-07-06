Мощное ДТП у ТЦ «Громада» попала на видео на Бердском шоссе

Как сообщают очевидцы происшествия, движение в сторону Новосибирска из Бердска затруднено.

ДТП произошло днем, 6 июля Сегодня, днем, 6 июля, на Бердском шоссе произошло ДТП. Как сообщают очевидцы происшествия, движение в сторону Новосибирска из Бердска затруднено. Происшествие произошло у ТЦ «Громада». Авто видео читатель «Курьер. Среда. Бердск»



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