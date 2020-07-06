Задушил автомобильным тросом подругу и двоих маленьких детей-свидетелей мужчина в Алтайском крае. Суд дал ему пожизненный срок

Он повез женщину с детьми на мотоцикле на железнодорожный вокзал в г. Славгород. В пути следования на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между ним и потерпевшей произошла ссора.

Осужден пожизненно

Сегодня краевым судом вынесен приговор в отношении жителя г.Славгорода, совершившего убийство женщины и двух ее малолетних детей. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором Алтайского края Александром Рудневым.

В судебном заседании установлено, что в августе 2019 года осужденный повез женщину с детьми на мотоцикле на железнодорожный вокзал в г.Славгород. В пути следования на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между ним и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой он лишил автомобильным тросом жизни женщину, а также детей, явившихся очевидцами случившегося. За совершенное преступление, предусмотренное п.п.«а,в,д,к» ч.2 ст.105 УК РФ, государственный обвинитель полагал необходимым назначить виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Приговором Алтайского краевого суда виновный осужден к пожизненному лишению свободы, также удовлетворены исковые требования о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением в пользу родственников погибших.

Источник: prok-altai