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Задушил автомобильным тросом подругу и двоих маленьких детей-свидетелей мужчина в Алтайском крае. Суд дал ему пожизненный срок

17:00 06.07.2020 Фото: Public Domain Pictures
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Он повез женщину с детьми на мотоцикле на железнодорожный вокзал в г. Славгород. В пути следования на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между ним и потерпевшей произошла ссора.

Задушил автомобильным тросом подругу и двоих маленьких детей свидетелей мужчина в Алтайском крае. Суд дал ему пожизненный срок
Осужден пожизненно

Сегодня краевым судом вынесен приговор в отношении жителя г.Славгорода, совершившего убийство женщины и двух ее малолетних детей. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано прокурором Алтайского края Александром Рудневым.

В судебном заседании установлено, что в августе 2019 года осужденный повез женщину с детьми на мотоцикле на железнодорожный вокзал в г.Славгород. В пути следования на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений между ним и потерпевшей произошла ссора, в ходе которой он лишил автомобильным тросом жизни женщину, а также детей, явившихся очевидцами случившегося. За совершенное преступление, предусмотренное п.п.«а,в,д,к» ч.2 ст.105 УК РФ, государственный обвинитель полагал необходимым назначить виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Приговором Алтайского краевого суда виновный осужден к пожизненному лишению свободы, также удовлетворены исковые требования о взыскании компенсации морального вреда, причиненного преступлением в пользу родственников погибших.

Источник: prok-altai

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