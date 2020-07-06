Путин не знает, когда границы других стран откроются для россиян

Президент России 6 июля встретился с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым, сообщает сайт Кремля. На ней, в частности, шла речь о состоянии авиаотрасли в целом, а также о том, когда за рубежом будут открывать закрытые из-за коронавируса аэропорты.
«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе», — сказал Путин на встрече.
Президент РФ отметил, что «они между собой пока разобраться не могут. «И неясно, когда будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — добавил Путин.
В этой связи, отметил он, весьма актуальными являются оценки главы «Аэрофлота» относительно того, в каком состоянии сейчас находится отрасль, и каким он видит выход из этой ситуации.
Российские президент считает, что «настало время вернуться к этому вопросу ещё раз и наметить конкретные шаги».
Ранее сообщалось, что Росавиация продлила запрет на полеты в Россию из-за границы до 1 августа.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих, со своей стороны, сообщил, что полеты за границу разрешат после того, как власти убедятся в безопасности полетов внутри страны, и выразил осторожную надежду, что это может произойти уже в июле.