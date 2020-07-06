Коронавирус «спал» в Европе, а проснулся в Азии. Откуда он появился?

Вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции, был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года — за девять месяцев до сообщения о первых случаях инфицирования в китайском Ухане.

Ученый предположил, что коронавирус находился в спящем состоянии во всем мире

Старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины Том Джефферсон заявил, что из разных стран приходит все больше свидетельств того, что вирус находился в различных странах, прежде чем проявился в Азии

Коронавирус нового типа, скорее всего, не вышел из лаборатории в Китае, а находился во всем мире задолго до этого в спящем состоянии и проявился при определенном сочетании природных факторов. Такого мнения придерживается старший научный сотрудник Оксфордского Центра доказательной медицины (Centre for Evidence-based Medicine, CEBM) и приглашенный профессор Ньюкаслского университета Том Джефферсон, слова которого приводит в воскресенье газета The Daily Telegraph.

По мнению ученого, из разных стран приходит все больше свидетельств того, что вирус находился в различных странах до того, как проявился в Азии.

Так, испанские эпидемиологи на прошлой неделе сообщили, что вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции, был обнаружен в сточных водах Барселоны еще в марте 2019 года, то есть за девять месяцев до того, как было сообщено о первых случаях инфицирования в китайском Ухане. Также говорилось о том, что следы коронавируса были обнаружены в образцах сточных вод итальянских городов Милан и Турин в декабре прошлого года, а в сточных водах бразильского города Флорианополис — в ноябре 2019 года.

«Я думаю, что вирус уже был здесь, и под «здесь» я понимаю «везде». Вполне возможно, мы имеем дело со спящим вирусом, который был активирован условиями окружающей среды, — говорит Джефферсон. — В начале февраля на Фолклендских островах был случай [инфицирования коронавирусом]. Откуда он пришел туда? На круизном лайнере, совершавшем плавание от Южной Георгии (субантарктический остров в южной Атлантике, является частью заморской территории Великобритании Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова) до Буэнос-Айреса за пассажирами стали наблюдать, а на восьмой день, когда они пересекали море Уэдделла, был зафиксирован первый случай. Находился ли вирус в приготовленной еде, и активировался, будучи размороженным?» — задается вопросом ученый.

Аналогии с «испанкой»

Джефферсон проводит аналогию с массовой пандемией «испанки», от которой с 1918 по 1920 годы погибли, по разным подсчетам, до 100 млн человек, а инфицирован был практически каждый третий житель планеты. «В случае с испанским гриппом происходили странные вещи. В 1918 году около 30% населения Западного Самоа умерли от испанского гриппа, хотя у них не было никаких контактов с окружающим миром», — сказал ученый.

«Объяснение этого может заключаться в том, что эти возбудители ниоткуда не приходят и никуда не уходят. Они всегда здесь и иногда что-то активирует их, может быть, плотность мирового населения или условия окружающей среды, и именно это мы должны изучить», — уверен Джефферсон. Он также полагает, что вирус может передаваться не только от человека к человеку, например, при общении или кашле, но и через сточные воды, передает ТАСС.

Версии возникновения вируса

В мае президент США Дональд Трамп предположил, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 8 мая заявила, что предположения президента США об утечке нового коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за «глупой ошибки в Китае» противоречат действительности.

Газета The Sunday Times сообщила в воскресенье, что вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, наиболее близким генетически к SARS-CoV-2, могла произойти в 2012 году в Китае и привести к смерти трех человек. Как утверждается в журналистском расследовании, опубликованном газетой, образцы потенциально смертельного вируса больше шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии в КНР.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11,2 млн человек, около 530 тыс. умерли.