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Отключили горячую воду на 5 дней в роддоме и инфекционном отделении ЦГБ Бердска для замены труб

22:03 06.07.2020 Фото: pixabay.com
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В корпусах больничного городка в Микрорайоне не будет горячего водоснабжения до вечера 10 июля.

Отключили горячую воду на 5 дней в роддоме и инфекционном отделении ЦГБ Бердска для замены труб
Горбольница Бердска осталась без горячей воды

Об отключении горячего водоснабжения в корпусах горбольницы Бердска в связи с производством работ на магистральной тепловой сети сообщил сегодня, 6 июля, муниципальный Комбинат бытовых услуг.

-В связи с производством работ по замене участка трубопровода магистральной тепловой сети, будет произведено отключение горячей воды по адресам: ул. Боровая, 105, 107, 109 (корпуса ЦГБ) с 09:00 понедельника 6 июля до 16:00 пятницы 10 июля, — уточнили в КБУ.

Здесь располагается хирургическое отделение, инфекционка и роддом.

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