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За красивыми формами и здоровьем нужно идти в Фитнес-центр «Кристалл»

09:10 07.07.2020 Фото: фитнес-центр "Кристалл"
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У нас вы сможете подобрать занятие, которое придаст бодрость, легкость и здоровье организму.

За красивыми формами и здоровьем нужно идти в Фитнес центр Кристалл
250 руб. – разовое занятие танцевальные направления

Все что нужно для поддержания тела в отличной форме вы найдете в  Фитнес-центре «Кристалл»: тренажерный зал, женский фитнес,танцы для девочек, клуб творческих женщин, солярий, парикмахерская, массаж. У нас вы сможете подобрать занятие, которое придаст бодрость, легкость и здоровье организму.

Начиная заниматься сегодня, вы сможете привести свое тело в отличную форму почти завтра!

Приходите, звоните, занимайтесь с нами!

Наш адрес: Ушакова, 67 

Телефон:+7 (38341) 6-20-12

Источник: Раздел фитнес-центра «Кристалл» на сайте Весь Бердск

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