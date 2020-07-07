За красивыми формами и здоровьем нужно идти в Фитнес-центр «Кристалл»

У нас вы сможете подобрать занятие, которое придаст бодрость, легкость и здоровье организму.

250 руб. – разовое занятие танцевальные направления

Все что нужно для поддержания тела в отличной форме вы найдете в Фитнес-центре «Кристалл»: тренажерный зал, женский фитнес,танцы для девочек, клуб творческих женщин, солярий, парикмахерская, массаж. У нас вы сможете подобрать занятие, которое придаст бодрость, легкость и здоровье организму.

Начиная заниматься сегодня, вы сможете привести свое тело в отличную форму почти завтра!

Приходите, звоните, занимайтесь с нами!

Наш адрес: Ушакова, 67

Телефон:+7 (38341) 6-20-12

Источник: Раздел фитнес-центра «Кристалл» на сайте Весь Бердск