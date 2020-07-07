Расстреляли прохожих на улице в Чикаго в День независимости. Среди жертв дети

Четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием, начали стрелять по толпе. В результате нападения погибли четыре человека, том числе – 14-летний мальчик, получивший ранение в спину.

4 человека, вооруженные огнестрельным оружием, начали стрелять по толпе

Злоумышленники открыли огонь по людям, собравшимся на улице в США. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 5 июля, в Чикаго – третьем по числу жителей городе страны, расположенном в штате Иллинойс.

Как сообщают СМИ, четыре человека, вооруженные огнестрельным оружием, начали стрелять по толпе. В результате нападения погибли четыре человека, том числе – 14-летний мальчик, получивший ранение в спину. Еще двое раненых скончались на месте, и один — умер в медицинском центре Чикагского университета.

Помимо этого в лечебных учреждениях оказались четверо пострадавших: 11-летний мальчик с огнестрельным ранением в лодыжку, 15-летний подросток, которому пуля попала в живот, 29-летний мужчина с простреленной ногой и 35-летний мужчина, получивший сразу несколько ранений в руки и ноги.

Правоохранители сообщили, что им пока не удалось задержать подозреваемых.

Напомним, что сегодня стало известно еще об одной стрельбе в США — неизвестный злоумышленник устроил побоище в ночном клубе Lavish Lounge в штате Южная Каролина на юго-востоке страны. Жертвами стрельбы стали два человека, еще восемь пострадавших были госпитализированы.

Источник: Вести