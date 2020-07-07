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Бубонную чуму нашли у скотовода в Китае

09:28 07.07.2020 Фото: pixnio
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Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас он проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное.

Бубонную чуму нашли у скотовода в Китае
Существует угроза распространения заболевания среди населения

Бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, сообщает газета «Синьцзинбао» со ссылкой на комитет здравоохранения города Баян-Нур.

«Пациент до заболевания бывал в эпидемиологическом очаге бубонной чумы. Сейчас пациент проходит изолированное лечение, его состояние оценивается как стабильное», — добавили в комитете.

Мужчину с подозрением на бубонную чуму госпитализировали накануне. После этого в хошуне (административно-территориальная единица во Внутренней Монголии) Урад-Чжунци города Баян-Нур объявили третий уровень эпидемиологического предупреждения.

По словам властей, в городе существует угроза распространения заболевания среди населения, не рекомендуется охотиться на диких животных, при выявлении случаев заболевания или подозрениях нужно немедленно сообщать об этом.

Также два человека заболели бубонной чумой в регионе Монголии, граничащем с Республикой Алтай.

В российском посольстве в Улан-Баторе заявили, что власти республики сразу приняли необходимые меры, причин для беспокойства нет.

Бубонная чума распространяется млекопитающими рода сурков, которых жители Монголии, несмотря на запреты, употребляют в пищу.

Заразиться можно также при разделке туши, но это единичные случаи.

Источник: bjnews

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