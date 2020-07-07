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107 млн руб. «коронавирусных» выплат получат сотрудники соцучреждений в Новосибирской области

09:51 07.07.2020
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Деньги дополнительно направлены на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Новосибирская область получит более 107 миллионов рублей на «коронавирусные» выплаты сотрудникам социальных учреждений Премьер-министр РФ утвердил распоряжение о выделении еще 3,6 миллиардов рублей на выплаты соцработникам в российских регионах. Официальный документ был опубликован на сайте Правительства России 6 июля.

Размер межбюджетного трансферта, который получит Новосибирская область, согласно внесенным изменениям в распоряжение Правительства 15 мая 2020 года №1276-р, на выплаты соцработникам, увеличен до 107 миллионов 619 тысяч рублей. Таким образом, регион на четвертом месте в СФО по общей сумме выделенных средств. Деньги будут дополнительно направлены на специальные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Специальные пособия для сотрудников социальных учреждений планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Затем срок продлили еще на два месяца – до 15 сентября, поэтому было принято решение выделить из резервного фонда Правительства дополнительные средства. Суммы выплат зависят как от квалификации сотрудника, так и от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

Так, для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тысяч рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тысяч. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медсестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 и 35 тысяч рублей соответственно. Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тысяч рублей и по 35 тысяч, если в учреждении выявлен коронавирус. Младший медицинский персонал получает по 15 и 20 тысяч рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 и 15 тысяч рублей соответственно.

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