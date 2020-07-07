Пустые гробы валяются на кладбище в районе Птицефабрики в Якутске. Смотрите жуткое видео

Грязь везде, помойка, бутылки. Ужас, что творится, — не скрывает своего возмущения мужчина.
В якутских социальных сетях появилось видео, снятое на кладбище в микрорайоне Птицефабрика. Так, по крайней мере, утверждает автор.
«Добрый день, это кладбище в районе Птицефабрики, мусульманское кладбище. Кто его тут определил? Гробы валяются, бугры такие. Смотрите, что творится, — возмущается оператор.
Его понять можно. Картина, действительно, неприглядная.
— Бардак, бардак,- неоднократно повторяет мужчина, демонстрируя валяющиеся гробы. — Грязь везде, помойка, бутылки. Ужас, что творится, — не скрывает своего возмущения мужчина.
Пользователи поддерживают человека, опубликовавшего данное видео. Люди предлагают оштрафовать руководство кладбища за такое безобразное состояние территории.
— У мусульман хоронят без гроба. Гроб потом по-хорошему должны сжигать, что бы вот так вот не валялся;
— Вообще страшно, ужас;
— Директора кладбища на крупную сумму штрафануть и уволить;
— А вдруг криминальные трупы?
— Только портим экологию, трупы нужно сжигать. Крематории нужны, а на память отдавать родственникам прах и все тут.
Источник: sakhapress