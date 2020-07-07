Пустые гробы валяются на кладбище в районе Птицефабрики в Якутске. Смотрите жуткое видео

«Бардак, бардак. Грязь везде, помойка, бутылки. Ужас, что творится», — не скрывает своего возмущения автор видео.

Картина, действительно, неприглядная

Грязь везде, помойка, бутылки. Ужас, что творится, — не скрывает своего возмущения мужчина.

В якутских социальных сетях появилось видео, снятое на кладбище в микрорайоне Птицефабрика. Так, по крайней мере, утверждает автор.

«Добрый день, это кладбище в районе Птицефабрики, мусульманское кладбище. Кто его тут определил? Гробы валяются, бугры такие. Смотрите, что творится, — возмущается оператор.

Его понять можно. Картина, действительно, неприглядная.

— Бардак, бардак,- неоднократно повторяет мужчина, демонстрируя валяющиеся гробы. — Грязь везде, помойка, бутылки. Ужас, что творится, — не скрывает своего возмущения мужчина.

Пользователи поддерживают человека, опубликовавшего данное видео. Люди предлагают оштрафовать руководство кладбища за такое безобразное состояние территории.

— У мусульман хоронят без гроба. Гроб потом по-хорошему должны сжигать, что бы вот так вот не валялся;

— Вообще страшно, ужас;

— Директора кладбища на крупную сумму штрафануть и уволить;

— А вдруг криминальные трупы?

— Только портим экологию, трупы нужно сжигать. Крематории нужны, а на память отдавать родственникам прах и все тут.

Источник: sakhapress