Украл инвалидную коляску из подъезда вор в Новосибирске

Полицейские установили личность подозреваемого – 30-летнего ранее судимого за кражу новосибирца – и задержали его. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

Из подъездов крадут коляски и велосипеды

24 июня в полицию поступило сообщение о краже из подъезда дома по улице Ватутина инвалидной коляски, принадлежащей одной из жительниц. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции №7 «Ленинский» Управления МВД России по городу Новосибирску установили личность подозреваемого – 30-летнего ранее судимого за кражу новосибирца – и задержали его. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей.

Еще одна кража была совершена 2 июля в Советском районе. Здесь из подъезда жилого дома по улице Коптюга был похищен велосипед стоимостью 40 тысяч рублей. По подозрению в краже сотрудниками уголовного розыска задержан ранее не судимый 56-летний житель микрорайона Правые Чемы. Похищенный велосипед изъят в ходе обыска по месту проживания фигуранта.

Аналогичное преступление зарегистрировано 1 июля в Калининском районе, где из подъезда дома по улице Новая Заря ранее судимый за кражу 30-летний мужчина похитил велосипед, который затем продал по объявлению в интеренете. В настоящее время местонахождение похищенного устанавливается.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Полицейские проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям.

Источник: МВД