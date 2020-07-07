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Отключили горячую воду в 17 домах Бердска: Когда ее вернут?

11:21 07.07.2020 Фото: Pixabay
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Вода исчезла еще вечером, 6 июля в связи с выявленным дефектом на магистральном трубопроводе тепловых сетей в районе ЦТП-11Б.

Отключили горячую воду в 17 домах Бердска: Когда ее вернут?
Не будет горячей воды

В связи с выявленным дефектом на магистральном трубопроводе тепловых сетей в районе ЦТП-11Б, произведено отключение горячего водоснабжения у потребителей от ЦТП-11Б(ул.Герцена 17,13,15,11,ул.Островского 73,ул.Карла Маркса 49,пер.Банковский 2,3,4,5,6,д/сад № 17,ул.Лизы Чайкиной 6,4,д/сад № 8,школа «Диалектики»,швейная фабрика) кроме ул.Герцена 3, К.Маркса 49а , Ленина 104 (шк№7) с 18:30 ч. 06.07.2020 года.

Производство работ запланировано на 07.07.2020 года.

О возобновлении горячего водоснабжения будет сообщено дополнительно.

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