Онлайн некролог: Кто умер с 17.06 по 02.07.2020 в Бердске

Смерть приходит всегда неожиданно. К потере близкого человека невозможно подготовиться, и для родственников умершего наступают очень сложные дни. Зачастую люди просто теряются в этой ситуации и не знают, что же нужно делать.

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Крюкова Л.А. 23.04.71 — 17.06.20

Клова Г.Ф. 01.11.28 — 21.06.20

Артемьев М.С. 27.07.52 — 22.06.06.20

Шихов В.И. 17.07.51 — 22.06.20

Анненков А.И. 14.09.57 — 22.06.20

Созонова Г.С. 05.01.48 — 22.06.20

Борков Н.М. 10.09.41 — 22.06.20

Кундик М.Н. 02.03.89 — 22.06.20

Мельникова З.В. 07.03.51 — 23.06.20

Карнилкова М.С. 16.010.24 — 23.06.20

Сергеев А.И. 01.08.62 — 23.06.20

Чуносов Г.С. 05.11.41 — 24.06.20

Болгов О.В. 28.07.63 — 24.06.20

Голуб Р.С. 19.11.85 — 24.06.20

Мазенкова Г.Н. 04.04.47 — 24.06.20

Голик М.С. 10.09.49 — 25.06.20

Жукова Л.А. 15.03.41 — 25.06.20

Гладунов Н.С. 23.12.28 — 25.06.20

Скачкова В.И. 13.05.51 — 26.06.20

Трафимова Л.М. 20.08.42 — 27.06.20

Бертников С.Г. 16.02.55 — 27.06.20

Коско В.Т. 12.02.28 — 27.06.20

Гневашев А.С. 20.07.41 — 27.06.20

Майдуров К.И. 17.04.75 — 27.06.20

Чернилова В.П. 22.08.47 — 28.06.20

Топоров В.Л. 31.01.65 — 28.06.20

Сазонова А.П. 08.11.31 — 28.06.20

Калинина В.Н. 30.08.30 — 28.06.20

Овчинникова Г.П. 01.08.37 — 28.06.20

Дрожжева А.П. 08.01.30 — 28.06.20

Соколова О.Н. 30.09.24 — 29.06.20

Матвеева Н.А. 18.01.30 — 29.06.20

Скляров А.Г. 02.11.92 — 29.06.20

Комарцов А.И. 01.03.52 — 30.06.20

Лебедев В.А. 13.03.48 — 30.06.20

Бэуэр А.А. 18.09.61 — 30.06.20

Сизикова В.Г. 25.03.37 — 01.07.20

Князюк В.В. 03.09.32 — 02.07.20

Клоков А.В. 03.03.39 — 02.07.20

Капина Л.С. 11.09.49 — 02.07.20

Залогин Н.А. 17.04.48 — 02.07.20

Казанцева Л.В. 20.12.31 — 16.12.19 (урна)

Агеева А.Я. 07.02.40 — 08.01.20 (урна)

Шаманаева А.В. 18.06.30 — 03.01.20(урна)

Некролог. Боль, разделенная с кем-то всегда меньше

Жизнь и смерть – это как две границы начала чего-то нового, неизведанного. Когда близкие люди уходят от нас, горе, страдание и отчаяние накрывают и не дают жить дальше, смотреть вперед и представлять свое светлое будущее без родного человека. Это может продолжаться очень долгое время, недели, месяцы, годы. Каждый по-разному переживает такие неизбежные жизненные моменты, но всегда можно постараться облегчить состояние утраты и потери своей собственной частицы.

Во-первых, не нужно прятать эмоции, подавлять гнев на ушедшего человека, это нормально. Слезы, отчаяние, боль, нужно примириться с этим, возможно боль утраты полностью никогда не уйдет.

Во-вторых, отпустите умершего, не нужно обдумывать и корить себя за то, что как вам кажется, вы могли сделать, но не успели, хотели сказать, но не смогли. Такие тяжелые чувства будут висеть лишним и не нужным бременем, попрощайтесь с человеком мысленно. Если это не помогает, напишите умершему символическое письмо, данное действие поможет расставить все на свои места.

И, в-третьих, никогда не молчите. Говорите, говорите больше о своем горе, важно найти человека, который сможет вас выслушать, не бойтесь обращаться за помощью к психологу, если в вашем окружении не нашлось человека, способного помочь и стать опорой в ситуации потери близкого.

Один из действенных способов разделить свое горе с другими и облегчить душу – некролог. Не зря в советское время некрологи пользовались спросом, они всегда были уместны и читаемы. Да что в советское время, даже сейчас лучшие западные мегаполисные СМИ печатают некрологи. Это своего рода традиция. Заметки о смерти людей, соболезнования, благодарности, которые печатают в таких разделах, всегда вызывают интерес людей, они читаемы и популярны. Каждый из нас, просматривая некрологи, как бы отдает частицу себя, мы сочувствуем и сопереживаем людям, понесшим утрату и это хорошо! Это и значит, что мы люди, все мы живые и нам не безразлично чужое горе. А если нам не безразлично чужое горе, то и мы, оказавшись в ситуации потери и утраты, точно не останемся одни.

Выражать свои соболезнования – обязательно нужно. Поделиться горем и светлой памятью об ушедшем, это лучшее, что можно сделать в знак светлой грусти об умершем человеке. Как это сделать сейчас? Очень просто! Поделиться своими чувствами в 21 веке можно с помощью онлайн некролога.

Это запись, которая не потеряется со временем, это не газета, которую можно порвать, потерять и забыть где-то. Онлайн некролог можно всегда быстро найти. Так же данный вид некролога – это свобода выражения мыслей, рассказ, стих, любой текст, фото и видео может быть прикреплено в память об ушедшем человеке. Такой формой выражения своей утраты можно легко поделиться с родственниками и родными, даже теми, кто живет очень далеко, достаточно переслать ссылку по почте или в социальных сетях.

Онлайн некролог навсегда останется с вами, став частью жизни, в годовщину смерти, день рождения или значимую для вас дату вы всегда сможете поделиться воспоминаниями с друзьями и родными. Такая форма выражения боли и утраты поможет справиться с вашим горем и проводить близкого человека в последний путь с наибольшим почтением.

Справки по телефону 2-15-51 , 2-70-12, 8-913-947-84-69