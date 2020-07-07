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Общество / Политика

Запрет на иностранное гражданство послов поддержала власть России

13:45 07.07.2020 Фото: Википедия
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Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь и вид на жительство в другом государстве.

Запрет на иностранное гражданство послов поддержала власть России
Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий российским послам иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве, проект отзыва кабмина есть в распоряжении РИА Новости.

Ранее сенаторы Константин Косачев и Андрей Клишас внесли в Госдуму проект, согласно которому послом РФ в иностранном государстве или постоянным представителем РФ в международной организации не может быть назначен гражданин, имеющий иностранное гражданство или вид на жительство в другом государстве.

«Указанные изменения обусловлены принятием закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти»… в соответствии с которым устанавливаются ограничения, касающиеся наличия у определенных должностных лиц гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства (пункт «е» статьи 1 Закона). Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — говорится в тексте отзыва.

Источник: РИА Новости

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