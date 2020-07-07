В пытках при допросе подростка обвинили полицейских в Бурятии

Троих сотрудников уголовного розыска временно отстранили от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины они будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции.

Трое сотрудников уголовного розыска временно отстранены от исполнения служебных обязанностей

Оперуполномоченными ОП №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый за совершение краж и грабежей. Молодой человек рассказал оперативникам, где могут находиться похищенные вещи.

При проверке данной информации прибывшие на указанное место сотрудники полиции обнаружили неизвестного подростка, который выпрыгнул из окна второго этажа и попытался скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. Поскольку его причастность к противоправным деяниям не установлена, он был отпущен и самостоятельно покинул орган внутренних дел.

Вечером 4 июля в дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации указанного подростка. По словам несовершеннолетнего, травмы ему нанесли сотрудники полиции. Подразделением собственной безопасности МВД по Республике Бурятия совместно с Управлением МВД России по г. Улан-Удэ незамедлительно начата проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

Трое сотрудников уголовного розыска временно отстранены от исполнения служебных обязанностей. В случае установления вины сотрудники будут уволены из ОВД за проступок, порочащий честь офицера полиции и понесут наказание в соответствии с законодательством, их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Источник: МВД