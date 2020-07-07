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«Облейте меня немедленно!»: Просит на видео в день Ивана Купалы девушка в Бердске

17:15 07.07.2020, Ольга Щенятская Фото: Ольги Щенятской
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Было время, когда 7 июля невозможно было пройти 100 шагов, и не быть облитым. Сегодня праздник кажется подзабытым, а традиция «обливай кого попало», похоже, изжила себя. Так ли это?

Облейте меня немедленно!: Просит на видео в день Ивана Купалы девушка в Бердске
Ребятня Бердска хорошо подготовилась к водному бою

Было время, когда 7 июля невозможно было пройти 100 шагов, и не быть облитым. Сегодня праздник Ивана Купала кажется подзабытым, а традиция «обливай кого попало», похоже, изжила себя. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» прогулялся по дворам и улицам Бердска.

Мне повезло увидеть ватагу мальчишек в соседнем дворе. Кучкой они стояли возле лавочки, у каждого в руках было водяное оружие. В нашем детстве мы использовали пластиковые полуторки с дырочкой в пробке. Сейчас арсенал средств для обливания куда интереснее.

Чуть позже к ним присоединилась вторая компания с водяными пистолетами. Вскоре завязался настоящий водяной бой.

Автор видео Ольга Щенятская

В городском парке привычная тишина. На скамейке сидит компания подростков. Спрашиваю, будут ли они сегодня обливаться.
— Что? Сегодня Иван Купала? Я хочу! Облейте меня хоть сейчас! — у девушки загорелись глаза.
— И я забыл про праздник, — как будто извиняясь сказал папа одного из ребят. — А в детстве, помню, здорово обливались.

Фонтан не работает, массовые мероприятия не проводятся. Напомнить людям о традициях и вовлечь в действо некому.
Двое ребят на площади Горького привлекли струями воды местных голубей. Дядя ребят, житель Искитима, рассказал, что в их городе он уже года два точно не видел, чтобы кто-то обливался в этот день.

Автор видео Ольга Щенятская

Во дворе лицея № 6 мне снова повезло. Диана и Милана — две подружки лет 8-10 вооружились пластиковыми бутылками.

— Кто вам рассказал о празднике?
— Мама!
— Друг дружку обливаете или прохожих тоже?
— Вот ту девочку ещё, мы с ней только сегодня познакомились.

Их ровесница Даша подбегает к подружкам и они начинают её обливать с двух сторон. Все трое в восторге! Можно сказать, праздника, как такового, сегодня в Бердске нет. Есть группы детей, которым родители рассказали о традиции дня Ивана Купала и они находят в этом повод повеселиться.

Взрослые ностальгируют, вспоминая, как масштабно было всё в их детстве.

Сегодняшние дети, к слову сказать, более тактичны. Они обливают только друг друга и не трогают прохожих. А может, они просто не знают, что в прежние времена был призыв «Иван Купала — обливай кого попало!».

Облейте меня немедленно!: Просит на видео в день Ивана Купалы девушка в Бердске
Даже девчонки готовы к водяному бою в Бердске
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От редакции

А как вы относитесь к традиции обливать водой друзей, родственников и даже незнакомых людей на улице?

Аноним, 07 июля 2020 17:22
Это какие то шляпочные пистолеты.
Вот то ли дело с ведра или с велосипедной камеры окунуть так окунуть.

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