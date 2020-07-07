Обряды и ритуалы на любовь и богатство в день Ивана Купала 7 июля

Чтобы денег вам на все всегда хватало, обваляйтесь до восхода солнца в росе среди полевой травы.

В основном в Купальскую ночь проводят ритуалы и заговоры на деньги и на любовь

Заговоры и ритуалы на Ивана Купала

Так уж повелось, что на День Ивана Купала заговоры и ритуалы имеют особую силу, в виду того, что травы в этот день обладают магическими, волшебными свойствами. Стоит лишь правильно подобрать слова и провести ритуалы на Ивана Купала, — и можно в короткие сроки добиться желаемого. В основном в Купальскую ночь проводят ритуалы и заговоры на деньги и на любовь. Чтоб узнать больше — читай далее.

Ритуалы на деньги и богатство на Ивана Купала в 2020 году

1. Для проведения этого ритуала на богатство и деньги нужно перед сном (с 6-го на 7-е июля) положить под подушку все имеющиеся в доме деньги, а утром, проснувшись, достать их оттуда, и быстро-быстро махать ими перед глазами, создавая ощущение, что их очень и очень много. В отличие от поиска цветка папоротника вполне доступный для любого человека ритуал.

2. Еще один обряд на богатство делается в ночь на Ивана Купала. Чтобы денег вам на все всегда хватало, обваляйтесь до восхода солнца в росе среди полевой травы. Шепчите при этом такой заговор:

Травки да муравки никто не считает, счета-числа им не знает. Так бы и я, (ваше имя), не знала счета своему богатству. Во имя Отца, и Сына, и святого духа. Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

3. Достаточно простой, но сильный ритуал на деньги, можно осуществить следующим образом. В ночь на Ивана Купала зачерпните в бутылку или кастрюлю пару литров воды из ближайшего водоема. Бросьте в эту воду несколько монет (лучше всего золотых или серебряных, но можно использовать и самые обычные монеты) и оставьте до утра. Энергетика ночи Ивана Купала, сообщит этой воде мощный магический заряд, а монеты придадут этому заряду Финансовую направленность. Рано утром умойте этой водой лицо и руки. Умываясь, повторяйте тот же заговор.

Обряды и привороты на любовь на Ивана Купала

Привороты и любовные заговоры на Ивана Купала делала каждая девушка, несмотря на то, что к магическим ритуалам негативно относилась как церковь, так и родители. Желание приворожить любимого и быть с ним до конца жизни было настолько велико, что девушки иногда даже втайне от всех проводили магические обряды на любовь.

1.Чтобы приворожить любимого на Ивана Купала, найдите в лесу листья папоротника. В этом же лесу отыщите осину, сядьте к ней спиной, хлещите листьями папоротника себя и говорите такое заклинание:

Сохни, трава, сохни, вянь. Пусть сохнет так же По мне мой любезный друг Раб Божий (имя). Аминь.

Привяжите траву папоротника к осине и уходите, не оглядываясь. В лесу с вами не должно быть никого.

2. Сильный приворот на Ивана Купала делается с помощью собранной росы. Девушки вставали рано утром, когда только начинало показываться солнце из-за горизонта и собирали утреннюю росу в новый кувшин. Как только набиралось ее достаточное количество, девушка поворачивалась лицом к восходящему Солнцу и трижды перекрестясь, омывала этой росой свое лицо, грудь и колени. Затем громко произносила приворотные слова:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Доселева было при Агряне-царе Полсуши в воде. Вода сходит с небеси, А на небе Господь Бог еси. Ты, Иван Купала, принеси росу, Слезу, тоску, сухоту По мне, по Божией рабе (имя), На рабу Божия (имя). Ланиты росой умываю, Любовь ярую открываю. Я, Божия раба (имя), с рабом Божиим (имя) Вечно и бесконечно. И пока в Божием мире есть роса, Никто не разлучит наши телеса. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

3. Также собранную на восходе Солнца росу наговаривали и подливали в питье тому, кого хотели приворожить. Любовный заговор звучит так:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Бабушка Соломонидушка Христа купала, Воду расплескала. Заговариваю я, Божия раба (имя), Воду с Креста, росу с куста. Как эта роса на Солнышке Сохнет, высыхает, Так пусть обо мне, Божией рабе (имя), Мой муж дохнет и вздыхает. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь.

Но стоит быть очень осторожными с этими ритуалами и заговорами на Ивана Купала. Их сила действительно велика и опасна, когда вы не уверены в своем решении.

Источник: Хочу