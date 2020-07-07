Обряды и ритуалы на любовь и богатство в день Ивана Купала 7 июля

Заговоры и ритуалы на Ивана Купала
Так уж повелось, что на День Ивана Купала заговоры и ритуалы имеют особую силу, в виду того, что травы в этот день обладают магическими, волшебными свойствами. Стоит лишь правильно подобрать слова и провести ритуалы на Ивана Купала, — и можно в короткие сроки добиться желаемого. В основном в Купальскую ночь проводят ритуалы и заговоры на деньги и на любовь. Чтоб узнать больше — читай далее.
Ритуалы на деньги и богатство на Ивана Купала в 2020 году
1. Для проведения этого ритуала на богатство и деньги нужно перед сном (с 6-го на 7-е июля) положить под подушку все имеющиеся в доме деньги, а утром, проснувшись, достать их оттуда, и быстро-быстро махать ими перед глазами, создавая ощущение, что их очень и очень много. В отличие от поиска цветка папоротника вполне доступный для любого человека ритуал.
2. Еще один обряд на богатство делается в ночь на Ивана Купала. Чтобы денег вам на все всегда хватало, обваляйтесь до восхода солнца в росе среди полевой травы. Шепчите при этом такой заговор:
3. Достаточно простой, но сильный ритуал на деньги, можно осуществить следующим образом. В ночь на Ивана Купала зачерпните в бутылку или кастрюлю пару литров воды из ближайшего водоема. Бросьте в эту воду несколько монет (лучше всего золотых или серебряных, но можно использовать и самые обычные монеты) и оставьте до утра. Энергетика ночи Ивана Купала, сообщит этой воде мощный магический заряд, а монеты придадут этому заряду Финансовую направленность. Рано утром умойте этой водой лицо и руки. Умываясь, повторяйте тот же заговор.
Обряды и привороты на любовь на Ивана Купала
Привороты и любовные заговоры на Ивана Купала делала каждая девушка, несмотря на то, что к магическим ритуалам негативно относилась как церковь, так и родители. Желание приворожить любимого и быть с ним до конца жизни было настолько велико, что девушки иногда даже втайне от всех проводили магические обряды на любовь.
1.Чтобы приворожить любимого на Ивана Купала, найдите в лесу листья папоротника. В этом же лесу отыщите осину, сядьте к ней спиной, хлещите листьями папоротника себя и говорите такое заклинание:
Привяжите траву папоротника к осине и уходите, не оглядываясь. В лесу с вами не должно быть никого.
2. Сильный приворот на Ивана Купала делается с помощью собранной росы. Девушки вставали рано утром, когда только начинало показываться солнце из-за горизонта и собирали утреннюю росу в новый кувшин. Как только набиралось ее достаточное количество, девушка поворачивалась лицом к восходящему Солнцу и трижды перекрестясь, омывала этой росой свое лицо, грудь и колени. Затем громко произносила приворотные слова:
3. Также собранную на восходе Солнца росу наговаривали и подливали в питье тому, кого хотели приворожить. Любовный заговор звучит так:
Но стоит быть очень осторожными с этими ритуалами и заговорами на Ивана Купала. Их сила действительно велика и опасна, когда вы не уверены в своем решении.
Источник: Хочу