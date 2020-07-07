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Гадания на судьбу и будущее в Иван Купала 7 июля 2020 года

16:07 07.07.2020 Фото: pxhere.com
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В этот день с давних времен принято проговаривать привороты, заговоры, проводить ритуалы и просто гадать на суженого и свое будущее.

Гадания на судьбу и будущее в Иван Купала 7 июля 2020 года
Говорят, что Купальская ночь — самая магическая в году

Самый мистический славянский праздник в году на подходе. Ночь на Ивана Купала во все века таила в себе чары потустороннего мира, возможно, именно поэтому гадания в это время — особенно правдивые. Давайте разберемся, как с помощью неведомой силы Купальской ночи узнать свою судьбу.

Праздник Ивана Купала в 2020 году выпадает в ночь с понедельника 6 июля на вторник 7-го. Говорят, что Купальская ночь — самая магическая в году, поэтому в этот день с давних времен принято проговаривать привороты, заговоры, проводить ритуалы и просто гадать на суженого и свое будущее.

Сбудется или не сбудется  загадываем желание и пускаем венок

Праздник Ивана Купала 2020 выпадает в ночь с 6 июля на 7-е. Перед наступлением Купальской ночи необходимо сплести венок из полевых трав. Вечером перед самым заходом солнца нужно загадать самое-самое заветное желание (если вы, конечно, не боитесь), опустить венок в воду и не спускать с него глаз. Если венок уплыл от вас вдаль ­— загаданное вами желание сбудется. Если венок быстро приткнулся к берегу рядом с вами — желание, увы, не сбудется. Если венок будет балансировать на средине водоема — это значит, что в этом году у вас все будет спокойно, без каких-либо кардинальных перемен.

Гадания на Ивана Купала 2020: венок покажет суженого

Сплетите еще один венок и не забудьте в нем сфотографироваться (последнее необязательно, но какая девушка не сделает памятное фото). Опустите венок на воду и наблюдайте. Если он сразу утонет — стоит опасаться обмана или измены от суженого, также не нужно надеяться на предложение руки и сердца от него. Если венок начнет расплетаться в воде — значит, его обладательница в этом году не выйдет замуж. Если венок стремительно приплывал к берегу — вас ждет радость и свадьба в скором времени.

Гадания на Ивана Купала: листок правды

Для этого гадания в ночь на Ивана Купала по древним приметам и поверьям нужно сорвать зеленый листочек с дерева и написать на нем первую букву имени любимого человека. Подбросьте листочек вверх и наблюдайте за ним. Если он полетит высоко — мужчина вас любит. Если взлетит, но не выше вашего роста — ждите романтического свидания. Если начнет кружиться — ожидайте страстной любви. А если сразу упадет на землю – значит, любовь ваша скоро уйдет.

Гадания на Ивана Купала: воск-предсказатель

Для гадания в Купальскую ночь 2020 на воске возьмите тонкую свечу и разломайте ее на несколько кусочков, растопите воск. Как только он станет жидким, вылейте его в глубокую посудину с водой. Теперь наблюдайте, какие фигуры принимает воск, застывая в воде. Фигуры похожие на сундук, сумку, чемодан — деньги и обогащение; цветы — новый мужчина; звезда — удача; фигура — хороший друг; полоски — путешествие; волна — исполнение давних желаний; кольцо или круг — свадьба; сердце —искренние чувства.

Источник: Хочу

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