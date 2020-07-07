07.07
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Шок: 198 россиян скончались от COVID-19 за сутки на 7 июля. Всего жертв 10 494

16:13 07.07.2020 Фото: Wikimedia Commons
0

За минувшие сутки в России зафиксировали 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 82 регионах.

Шок: 198 россиян скончались от COVID 19 за сутки на 7 июля. Всего жертв 10 494
Больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (629) и ХМАО (283)

За минувшие сутки в России зафиксировали 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Об этом во вторник, 7 июля, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Из них 29,9% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего новых лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в Москве (629) и ХМАО (283).

Зафиксировано 198 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 9 551 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах.

За весь период зафиксировано 10 494 летальных исхода, выздоровели 463 880 человек.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

Источник: Известия

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Скоро конец пандемии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Китае стример стал официальной профессией
16:36 07-07-2020
В Китае стример стал официальной профессией
Подтвердило наличие у Александра Бастрыкина вид на жительство МВД Чехии
16:34 07-07-2020
Подтвердило наличие у Александра Бастрыкина вид на жительство МВД Чехии
БердскКинул? Месяц ждут, когда поднимет их дом известный морж Виталий Панасюк, дачники в Бердске
16:30 07-07-2020
Кинул? Месяц ждут, когда поднимет их дом известный морж Виталий Панасюк, дачники в Бердске
Мама, я жду посылочку на зону: Заключённым запретят передавать посылки тяжелее 20 кг. Вот так
16:28 07-07-2020
Мама, я жду посылочку на зону: Заключённым запретят передавать посылки тяжелее 20 кг. Вот так
Обряды и ритуалы на любовь и богатство в день Ивана Купала 7 июля
16:24 07-07-2020
Обряды и ритуалы на любовь и богатство в день Ивана Купала 7 июля
Почему все так боятся Андропова: 7 июля американская школьница Саманта Смит в СССР
16:23 07-07-2020
Почему все так боятся Андропова: 7 июля американская школьница Саманта Смит в СССР
"Наркотики не употребляю ": Сексапильная Вера Брежнева станцевала под дождем в полу прозрачном платье
16:23 07-07-2020
БердскМусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна "Экология-Новосибирск" перевозчикам ТКО Искитима, Бердска и всей Новосибирской области
16:17 07-07-2020
Мусорная реформа не удалась? 415 млн рублей должна
Нет права снова все запрещать осенью из-за коронавируса, заявил Онищенко
16:15 07-07-2020
Нет права снова все запрещать осенью из-за коронавируса, заявил Онищенко
БердскУшел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте "Курьер.Среда.Бердск" 2
16:14 07-07-2020
Ушел из жизни: Сообщи о дате прощания с близким человеком в онлайн-некрологе на сайте