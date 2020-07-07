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Ужесточат борьбу с коронавирусом на Алтае. За сутки зараженных 171 человек

17:45 07.07.2020 Фото: Википедия
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И это новый антирекорд в регионе. Основной прирост дал Барнаул – 102 инфицированных.

Ужесточат борьбу с коронавирусом на Алтае. За сутки зараженных 171 человек
Основной прирост дал Барнаул – 102 инфицированных

Более 170 новых инфицированных коронавирусом выявили в Алтайском крае, в связи с резким ростом заражённых в регионе планируют введение новых мер по противодействию COVID-19, сообщают в оперштабе.

«В связи с ростом количества инфицированных сегодня вечером губернатор края Виктор Томенко проведёт специальное оперативное совещание, на котором будет рассмотрена складывающаяся эпидемиологическая обстановка в регионе и обсуждены возможные дополнительные меры по предупреждению её дальнейшего ухудшения. На этой же неделе планируется провести заседание регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, где выработанные сегодня предложения и меры могут быть в полном объёме или частично утверждены», — говорится в сообщении.

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявлен 171 инфицированный, это новый антирекорд в регионе. Основной прирост дал Барнаул – 102 инфицированных.

«В целом на сегодняшний день в крае общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 4709 человек, в том числе 467 детей до 17 лет включительно. Тяжелобольных пациентов 89, на аппарате ИВЛ — 21», — уточняют в оперштабе.

За сутки скончалось 5 человек: 2 — от COVID-19, 3 — иные причины смерти. Всего скончалось 109 человек, в том числе 47 случаев от COVID-19, 59 случаев – иные причины смерти, 3 случая находятся на экспертизе.

«Всего выздоровело – 3356 (3026 взрослых и 330 детей). За прошедшие сутки выздоровело 103 человека (взрослые – 96, дети – 7), — говорится в сообщении.

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От редакции

Откуда такие резкие скачки заболевших?

Covid-19, 07 июля 2020 17:54
Наверное слишком увлеклись тестированием. Надо умерить пыл - еще туристический сезон в разгаре.

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