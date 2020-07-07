Дадут деньги на маски и перчатки для сотрудников гостиниц и общепита в России

Предприниматели смогут получить 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника организации по численности на май 2020 года.

Предприниматели смогут получить 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника организации по численности на май 2020 года

Малому и среднему бизнесу в сферах гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта, дополнительного образования, а также социально ориентированным НКО государство частично компенсирует затраты на подготовку предприятий к работе в условиях коронавируса. Предприниматели смогут получить 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника организации по численности на май 2020 года. Соответствующее постановление Правительство России опубликовало на своём сайте.

Коронавирус встаёт бизнесу в копеечку

Роспотребнадзор установил методические рекомендации для бизнесменов по профилактике COVID-19 в предприятиях. В частности, они предполагают, что работодатели должны обеспечить сотрудников медицинскими масками и перчатками, измерять им температуру и следить за тем, чтобы они соблюдали социальную дистанцию.

Как заявлял Интерфаксу 3 июня вице-премьер Андрей Белоусов, штрафовать за игнорирование этих правил бизнесменов не собираются, но в случае, если на предприятии обнаружат очаг коронавирусной инфекции, то его закроют на карантин. Поэтому, подчеркивал Белоусов, следовать рекомендациям санитарного ведомства «в интересах бизнеса».

При этом, как ранее сообщила «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, выполнить все требования Роспотребнадзора некоторым предпринимателям не по карману. В пример она привела санатории.

Государство частично компенсирует расходы

В связи с этим Правительство решило помочь представителям малого и среднего бизнеса обеспечить «антикоронавирусные» меры в своих компаниях. Согласно постановлению, им предоставят единоразовые субсидии на безвозмездной основе для частичной компенсации затрат, связанных с профилактическими мероприятиями. Размер субсидии — 15 тысяч рублей на первоначальные расходы и 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника организации по численности на май 2020 года. Индивидуальные предприниматели, у которых нет работников, также получат 15 тысяч рублей. Заявление нужно подавать через личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа 2020 года.

При этом кабмин предъявил условия, которые бизнесу надо выполнить, чтобы претендовать на выплату:

— Предприниматель — получатель субсидии по состоянию на 10 июня 2020 года должен быть включён в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

— Организация не находится в процессе ликвидации, в отношении неё не введена процедура банкротства, не принято решение о предстоящем исключении из Единого государственного реестра юридических лиц, получатель субсидии не прекратил деятельность физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, не снят с учёта в налоговых органах.

— У получателя субсидии по состоянию на 1 июня 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, превышающая три тысячи рублей.

— Социально ориентированные НКО должны быть включены в реестр некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции по состоянию на 1 июля 2020 года.

Если все условия выполнены, Федеральная налоговая служба обязана в течение трёх рабочих дней со дня направления заявки перечислить деньги предприятию. В случае отказа она оповестит об этом также в течение трёх дней. По информации кабмина, субсидию смогут получить около 500 тысяч организаций. На эти цели Правительство уже выделило 20 миллиардов рублей.

Источник: Парламентская газета