«Девочка умерла. Ей было всего 46 лет»: О лечении в ковидной больнице рассказала жительница Новосибирска

Оксана Владимировна уверена, что своевременная КТ спасла ей жизнь. Она видела тех, кто поступал в больницу в запущенном состоянии и умирал либо сходил с ума от интоксикации. И предупреждает жителей Бердска.

Медперсонал в больнице, по словам Оксаны Владимировны, был похож на инопланетных космических существ

Призывает всех бердчан делать компьютерную томографию легких при симптомах COVID-19 переборовшая инфекцию жительница Новосибирска Оксана Владимировна. Она считает, что своевременно проведенное обследование спасло ей жизнь.

— Про коронавирус рассказано достаточно много. Я знаю тех людей, которые не совсем верили, такие фомушки неверующие. Я тоже думала, что все это больше раздуто. Потому что мы прожили с этим делом месяца три. Особо в моем окружении никто не заболел. Только одна девушка. С тяжелой пневмонией ее увезли в больницу, а потом обнаружили коронавирус, но гораздо позже, чем должны были. В общем, в окружении нет особо никого, статистику слышим только по телевизору. Работаю на крупном предприятии, нас не открывают. Думаю, наверное, капиталисты слишком перестраховываются. В России капиталистам жить непросто. Люблю свое предприятие страшно, но, наверное, как-то так,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 51-летняя Оксана.

Оксана Владимировна работает на удаленке, но ей приходилось ездить в офис, где очень трепетно относились к мерам безопасности. Все носили маски, постоянно обрабатывали руки, проводили влажную уборку с дезсредствами. Соблюдали дистанцию 1,5 метра.

Первая «ласточка»

Появившиеся недомогание и ломоту во всем теле Оксана списала на действие кондиционера. Думала, что просто продуло. Пила порошки, и они помогали. Температуры не было. Через пять дней после первых симптомов, ночью, поднялась температура до 39 градусов. И опять она была уверена, что «зацепил» ее кондиционер. С первых проявлений простуды прекратила контактировать с дочерью и маленьким внуком.

— Получилось так, что на работе у девочки заболел сын. Она рассказывала, что сын пьет лекарства, а они не помогают — температура держится, сильный кашель. Вызвали врача на дом, она послушала — в легких все чисто. Ничего не показал и рентген. Потом уже сами за свои деньги поехали и сделали КТ. Обследование показало двухстороннюю пневмонию и поражение легких до 50%. Парня увезли в больницу. В итоге, через несколько дней у него подтвердился коронавирус. Заболела и она сама, ушла на больничный. Болел и младший сын. Но у них тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

Как только у мальчика коллеги подтвердился коронавирус, на работе Оксаны Владимировны заболели несколько человек, в том числе и она сама. Всех сотрудников без исключения отправили на самоизоляцию домой.

Лечат за огромные деньги, а инфекции боятся

Температура у Оксаны Владимировны продержалась несколько дней. Парацетамол оказывал действие только пару часов. Она начала принимать противовирусные средства. Думала, что если просквозило под кондиционером, то они обязательно помогут. Не помогли.

-Я звоню в свою страховую компанию. Мы оплачиваем ДМС, у нас расширенная программа. Вызываю врача на дом. Мне перезванивают и говорят, что все платные клиники города отказались ехать ко мне, так как у меня признаки инфекции. Спрашиваю: а кто может приехать? Советуют вызвать врача по месту жительства. Я говорю: девочки, у меня даже полиса нет. Я лет восемь не ходила в поликлинику. Потому что пользовалась платными клиниками, где с распростертыми объятиями лечат за огромные деньги. Позвонила в единую регистрацию по номеру 114. Мне сказал, что заявку приняли и вызовут врача. 20 июня ко мне пришел врач. Она была просто в маске. Не было какой-то формы, которая ее хоть как-то защищала. Она меня послушала и сказала, что в легких все чисто, выписала антибиотики. Сказала, чтобы в четверг пришла на прием к врачу. Да, еще выписала противовирусные, сказала делать влажную уборку и ушла. У меня есть дочь любимая, очень настойчивая девушка, которая буквально заставила меня сделать КТ.

В поисках КТ

Оксана обзвонила немало платных клиник, прежде чем нашла ту, где она могла сделать компьютерную томографию. Нигде не берут с признаками инфекции. Записали на обследование только на четвертый день с даты обращения. Все это время у Оксаны держалась температура 39. Лекарства не помогали. Когда пришел день, на который назначили обследование, Оксана села в такси и отправилась в клинику. Народу там было очень много.

На следующий день муж Оксаны привез и оставил у двери результаты ее обследования.

— Не нужно быть специалистом, чтобы рассмотреть, что диагноз «двухсторонняя пневмония». По типу матового стекла и повреждение — 50%. Это я только недельку просидела дома. Представляете, если я никуда не поехала бы, сидела дома и лечилась. Приходил бы врач из поликлиники. Я не знаю, во что превратились бы мои легкие. И не знаю, разговаривала бы я с вами сейчас или нет.

Больных окружали «инопланетяне», обмотанные скотчем

Оксана вызвала «скорую», которая приехала только через четыре часа. В ночь на 26 июня ее привезли в больницу. Поместили в четырехместную палату. На следующий день у пациентов взяли мазки. У всех был обнаружен коронавирус.

По словам Оксаны, в медучреждении было очень мало персонала: кто-то уволился, кто-то заболел, кто-то ушел в отпуск. Три медсестры на 70 человек пребывали в беготне с утра до ночи.

— Медперсонал старался защититься от нас. Они полностью заматывали скотчем руки и ноги. Я высылала фотографию дочери и писала: мы общаемся с какими-то инопланетными космическими существами. Куча людей заболевает. Везут, везут и везут. Очень много и умерших. Если я не посмотрела бы на все это, то до сих пор пребывала в счастливом неведении. Где-то не носила бы маску. Хотя маска — это как сетка-рабица для комаров. Я уверена, что она не помогает. Единственное, что когда ты болен и кашляешь, она предохраняет от заражения окружающих.

В больницу привозили очень тяжелых пациентов.

— Пришла медсестра такая расстроенная. Спрашиваем, что случилось. Она отвечает, что девочка умерла. 46 лет. Сколько нужно было лежать дома и пить таблетки, чтобы ее привезли в больницу в безнадежном состоянии. В реанимации ничего не смогли сделать. Медсестра говорит: «Ей 46, она еще такая молодая». Действительно, привозили тех, кто занимался самолечением, или лечился под наблюдением участкового врача, не делали КТ, рентген практически ничего не показывал.

Само лечение не страшило Оксану, больше наводило жуть то, что столько много людей попадает в больницу с коронавирусом. Хотя побочный эффект от «убойного» лечения все же был. У кого-то случилась крапивница, у кого-то слазила кожа с рук и ног. Старики, которым по 80 с лишним лет, от интоксикации практически сходили с ума. Они кричали день и ночь что попало.

Оксана признается, что о персонале в больнице может сказать только хорошие слова. Во время лечения она практически не видела их лиц. Когда выписывалась, то заметила, что ей машут какие-то девчонки. Спросила, ей ли. Они смеются, говорят, что они ее видели, а она их нет. Поздравили ее с выпиской. 3 июня Оксана вернулась домой. Сейчас находится на самоизоляции и ждет сдачи повторного теста на коронавирус.

Ради собственного успокоения Оксана Владимировна советует всем при первых симптомах, характерных для инфекции, делать КТ. Говорит, что ее ничто не беспокоило, кроме температуры, слабости и небольшого кашля, в жизни не поверила бы, что у нее пневмония. Она может не проявляться никаким образом, уверяет Оксана. И в запущенном состоянии начинается одышка, не хватает воздуха.

-У меня до такого, слава тебе, Господи, не дошло. Но в больнице лежали люди в реанимации на искусственной вентиляции. Особенно пожилые люди ходили с масками, только сатурация падает, бегут дышать кислородом.