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Открывается международный терминал D Шереметьево с 27 июля

11:45 08.07.2020 Фото: Википедия
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Также с 15 июля будет возобновлено движение поездов в межтерминальном переходе аэропорта.

Открывается международный терминал D Шереметьево с 27 июля
С 1 апреля аэропорт закрыл терминал D на прилет и вылет

Терминал D аэропорта Шереметьево, законсервированный в апреле из-за снижения количества пассажиров на фоне пандемии, с 27 июля возобновит работу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Также с 15 июля будет возобновлено движение поездов в межтерминальном переходе аэропорта.

«Международный аэропорт Шереметьево информирует о возобновлении работы Терминала D (южный терминальный комплекс) в полном объеме, начиная с 00.00 мск 27 июля 2020 года, — говорится в сообщении. — Также с 15 июля для удобства пассажиров, сотрудников и гостей аэропорта возобновляется движение поездов межтерминального перехода (МТП) аэропорта Шереметьево».

В пресс-службе отметили, что аэропорт готов к возобновлению международных перевозок «с учетом потребности в обеспечении безопасности и защиты здоровья пассажиров и гостей». «При обслуживании пассажирских перевозок в аэропорту Шереметьево соблюдается комплекс мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции в соответствии с указаниями и рекомендациями государственных органов, Роспотребнадзора, медицинских учреждений», — добавили в пресс-службе.

С 1 апреля аэропорт закрыл терминал D на прилет и вылет. Все международные рейсы из терминала D были переведены в терминал F, все внутренние — в терминал B. Временно закрытыми останутся терминалы E и F.

Источник: ТАСС

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