Что чувствует мужчина во время и после занятия сексом

Во время секса мужчины освобождаются от всех проблем, наслаждаясь телом партнерши и только этим моментом.

Менее всего чувствителен к нечистоплотности во время секса слух, но он все равно занимает важнейшее место в полноценности любовных игр и ласк

Когда мужчина занимается сексом, он хочет получить максимум наслаждения, почувствовать женщину всеми органами чувств и по-настоящему испытать оргазм. Как показывает практика, мужчинам легче испытать оргазм, нежели женщинам.

Что чувствует мужчина при сексе: зрение

Всем известная истина «мужчины любят глазами» работает и во время секса. Если вам хочется что-то ему доказать или обмануть, легче всего это сделать через зрение. Умея управлять собой во время секса, женщина может доставить мужчине потрясающее наслаждение. Видя, как вам хорошо, как вы изгибаетесь во время секса, мужчина возбуждается еще сильнее, чувства усиливаются.

Если вы никогда не показываетесь обнаженной перед своим мужчиной, вы совершаете серьезную ошибку. Поймите, в человеческом теле нет ничего неприличного, поэтому заниматься сексом при включенном свете и абсолютно обнаженными — это нормально. Так что не стесняйтесь и тогда мужчина получит невероятное наслаждение во время секса.

Что чувствуют мужчины во время секса: осязание

Какие чувства может испытать мужчина, прикасаясь к телу любимой женщину? Удовольствие и возбуждение. На прикосновения реагирует абсолютно каждый участок тела, особенно, когда кожа нежная, чистая и упругая.

Во время секса мужчины освобождаются от всех проблем, наслаждаясь телом партнерши и только этим моментом. Так что же чувствует мужчина во время оргазма? Некоторые оргазм воспринимают как «болезненное» щекотание, к которому присоединяется чувство слияния со второй половинкой. Как итог — удовлетворение, счастье, экстаз. Многие мужчины испытывают чувство непомерного счастья, прилив сил, бодрости, любви к партнерше. Мужчина переживает оргазм в 100 раз сильнее, когда испытывает чувства к партнерше.

Какие ощущения во время секса испытывает мужчина: вкус и обоняние

Во время секса кожа имеет немного солоноватый привкус. Целуя женское тело при занятии сексом, мужчина почувствует приятный вкус. Только тело должно быть чистым — немытое тело имеет неприятный горько-соленый вкус, который может отвратить всякое желание целовать партнершу, даже если мужчина сильно влюблен.

Запах чистых влагалищных секретов создает самые мощные и долгоиграющие рефлексы, и даже не понимая, что это за запах, мужчина будет возбуждаться и сексуально реагировать на вас на бессознательном уровне. Природный запах каждой женщины — уникален, поэтому мужчина узнает вас из сотни других представительниц прекрасного пола. Этот факт объясняет повышенную привлекательность некоторых женщин по сравнению с другими.

Что испытывает мужчина во время секса: слух

Менее всего чувствителен к нечистоплотности во время секса слух, но он все равно занимает важнейшее место в полноценности любовных игр и ласк. Слушая ласковое воркование и милый лепет женщины, которые выражают восхищение и удовлетворение от происходящего, мужчина возбуждается еще больше, его импульсы и чувствительность усиливаются.

Что чувствует мужчина после секса: истории мужчин

Артем из Николаева

«Мне крайне тяжело описать мое состояние. Я одновременно психически и физически истощен, но при этом ощущаю приятное напряжение, которое дает мне ощущение прилива сил и привлекательности. Мне сразу хочется снова повторить свой подвиг и, возможно, зачать ребенка с любимой женщиной. К большому сожалению, состояние эйфории длится недолго, после чего мне хочется курить, есть и спать одновременно».

Семен из Житомира

«Во секса я ощущаю приятную и возбуждающую ломоту в области поясницы, которая сразу спадает с меня сразу после семяизвержения. Я сразу ощущаю себя легким, опустошенным и освободившимся от тяжелой ноши. Это чертовски приятно!».

Петр из Тернополя

«Я ощущаю себя окрыленным, счастливым, по всему телу проходит болезненное покалывание. Мне хочется повторить все снова и снова, кричать от удовольствия и снова заглянуть своей девушке в глаза, посмотреть на ее удовлетворенное лицо и послушать нежное мурлыканье».

Василий из Павлограда

«Мне всегда важнее знать, удовлетворена ли партнерша и испытала ли она оргазм. Для меня это что-то вроде эмоциональной разрядки — во время оргазма женщины такие беззащитные, хрупкие и неуправляемые, что хочется, чтобы это состояние длилось вечность. После секса я люблю полежать рядом с девушкой, поговорить о чем-нибудь приятном или посмотреть легкую комедию».

Игорь из Константиновки

«После секса я ощущаю только усталость и желание заснуть. Мне не хочется говорить, я не чувствую гармонию с собой и с окружающим миром. Я просто хочу спать и точка!».

Источник: Хочу