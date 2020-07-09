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Снова на те же грабли: Почему люди повторяют ошибки и не учатся на них, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

21:58 09.07.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Мужчинам/женщинам верить нельзя; друг никогда не обманет; сам пропадай, а товарища выручай; много денег до добра не доведут — многие убеждения являются обманчивыми. Когда наши выводы им противоречат, мы записываем их в негодные, отметил врач в интервью «Курьер. Среда. Бердск».

Снова на те же грабли: Почему люди повторяют ошибки и не учатся на них, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из Риги
Отношения иногда заходят в тупик
Сюжет: Мне пора к психотерапевту?
Снова на те же грабли: Почему люди повторяют ошибки и не учатся на них, рассказал психотерапевт Тарас Иващенко из Риги

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Я снова и снова наступаю на те же грабли! Наверняка, так многие из нас говорили. Почему люди не делают выводы из своих ошибок и вновь повторяют их в жизни? На этот вопрос ответил врач-психотерапевт и специалист по психосоматической медицине Тарас Иващенко. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает серию публикаций «Мне пора к психотерапевту?».

— Способность учиться помогает нам развиваться. Полученный новый опыт приводит к новым выводам, которые приводят к новому действию, новому поведению и в итоге к новому результату. Однако, в какой-то момент мы застываем и у нас начинается так называемая — терапия граблями — когда мы наступаем снова и снова на одни и те же грабли, — отметил психотерапевт.

Почему так? Потому что выводы мы делаем, но они иногда противоречат нашим убеждениям, которые родом из детства. И если убеждения очень сильны — выводы мы списываем в негодные. И цепочка замыкается, мы ходим по кругу. Не везде конечно, а так сказать, в некоторых областях нашей жизни, подчеркнул врач.

«Обманчивые» убеждения:

— Мужчинам/женщинам верить нельзя
— Друг никогда не обманет
— Сам пропадай, а товарища выручай
— Много денег до добра не доведут
— Главное верить и тогда все будет и т.д. и т.п.

Рекомендации:

— Сомневаться. Задавать вопросы. Как мы помним, очевидное — не очевидно

— Быть открытом новому. Если какая-то информация повторяется, критически ее оценивать, а не закидывать на полку с надписью “ага, ага — я это уже знаю”
— Мы часто додумываем, исходя из прошлого опыта, а это не всегда совпадает с реальностью
— Новые выводы — это важно, и после них должны быть новые действия!
— Важно помнить, что понятие ошибка — трагично. Лучше заменить его на опыт. Каким бы он не был, он меняет нас. А значит дальше — может быть уже по другому.

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От редакции

Повторяете ошибки?

Аноним, 09 июля 2020 22:29
Да как сказать: сделал ремонт-обманули-вторая бригада-расходы вдвое. Прошло н-ое количество лет: ремонт-выбор-отбор-выбор мастеров и снова провал...снова переделка, снова двойная оплата. Это грабли или как ? Тарас, ответь нам.

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