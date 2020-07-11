Скончались от COVID-19 свыше 562 тыс. человек на планете за три месяца

Только за сутки коронавирус унес жизни 5414 зараженных. Больше всего умирают в Американском регионе.

Заразились коронавирусом около 12,5 млн жителей Земли на 11 июля

В мире по состоянию на 11.07.2020 зарегистрирован 12 495 451 подтверждённый случай (прирост за сутки 235 713 случаев; 1,92%), 562 709 летальных исходов (прирост за сутки 5 414; 0,97%). Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (6538598 и 146304 соответственно), здесь же зафиксирован максимальный прирост летальных исходов за сутки (3614), сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 10.07.2020 досмотрено 6 110 732 человека, за этот период выявлено 640 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 2 016 993 человека, по состоянию на 10.07.2020 под контролем остаются 277 896 человек.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 488 обсерваторов на 45 842 места, из них развернут 276 обсерваторов на 29 943 места, где размещен 9 017 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики. По состоянию на 10.07.2020 проведено 22 708 416 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.