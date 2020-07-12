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Кашлял кровью: Умер 18-летний студент с COVID-19 на Алтае. Вспышка произошла на стройке студотрядов

11:12 12.07.2020 Фото: pexels
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Объект в Змеиногорске, где работали студенты, закрыли. Вопрос возбуждения уголовного дела встанет после выяснения точной причины смерти студента.

Кашлял кровью: Умер 18 летний студент с COVID 19 на Алтае. Вспышка произошла на стройке студотрядов
14 студентов поместили в ковидный госпиталь
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Кашлял кровью: Умер 18 летний студент с COVID 19 на Алтае. Вспышка произошла на стройке студотрядов

Кашлял кровью: Умер 18-летний студент с COVID-19 на Алтае. Вспышка произошла на стройке студотрядовСкончались от COVID-19 свыше 562 тыс. человек на планете за три месяцаЕщё 314 новостей

В среду, 8 июля, умер 18-летний боец строительного отряда «Магистраль». Экспертиза уже подтвердила у него коронавирус. Следком по краю начал проверку. Обстоятельства произошедшего озвучил телеканал «Толк».

На сегодня о ситуации пока известно немного. Парню было 18 лет. Вместе с другими студентами он приехал в Змеиногорский район, где планировалось начать работы по восстановлению садов, которые раньше были в собственности у предприятия «Янтарное».

На территорию заехало несколько отрядов. Через несколько дней одному из студентов стало плохо. По информации других членов стройотряда, студент начал кашлять кровью и испытывать проблемы с дыханием. Работодатель Елена Калюжная сразу же повезла его в Барнаул. Почему она не вызвала «скорую», неизвестно. Комментировать ситуацию она отказывается.

Также, по сообщению источников, студент обратился в больницу «Трансмаш», откуда его отправили в РТП. В больницу он зашел на своих ногах, но в тяжелом состоянии, а спустя три часа умер в реанимации. Уже известно, что у него был коронавирус. Точную причину смерти сейчас выясняют.

Остальные студенты сейчас изолированы. В ковидном госпитале Змеиногорска лежат 14 человек с симптомами ОРВИ. Еще двое — в РТП. У всех высокая температура, но состояние удовлетворительное.

Вопрос возбуждения уголовного дела встанет после выяснения точной причины смерти студента. Возможно, его могли спасти, если бы своевременно обратились за помощью. Власти уже отметили, что вина лежит на работодателе, который согласно ТК РФ должен был обеспечить все необходимые меры безопасности.

Объект в Змеиногорске, где работали студенты, закрыли.

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