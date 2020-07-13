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Что может спасти от второй волны коронавируса Москву, сообщил сенатор

09:15 13.07.2020 Фото: Pixabay
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Также сенатор пояснил, что для Москвы возможную угрозу представляют близлежащие регионы, ситуация с коронавирусом в которых сейчас неблагоприятна.

Что может спасти от второй волны коронавируса Москву, сообщил сенатор
В целом обстановка с вирусом в Москве становится лучше

Второй волны коронавируса в Москве не будет только в том случае, если в ближайшие месяц или полтора произойдёт массовая вакцинация населения. Об этом «Парламентской газете» сказал член Комитета Совета Федерации по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 июля заявил, что считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе. Также он отметил, что, скорее всего, в сентябре удастся получить большие объёмы вакцины от вируса.

«Только массовая иммунизация будет серьёзным аргументом против второй волны коронавируса, — сказал Владимир Круглый. — Сейчас идут клинические испытания вакцин, их результаты, вроде бы, оптимистичны, но далеко не окончательны. Если всё пройдёт успешно, то с уверенностью можно сказать, что второй волны не будет. Если этого не произойдёт, то события могут развиваться по-разному».

Сенатор пояснил, что для Москвы возможную угрозу представляют близлежащие регионы, ситуация с коронавирусом в которых сейчас неблагоприятна.

«Это Тула, Брянск, например, — сказал он. — Региональная динамика очень важна для Москвы, потому что много жителей других городов работают вахтовым методом в столице. Все ограничения сняли, предприятия, учреждения снова открылись. И если из регионов, где уровень заболеваемости ещё высок, массово будут ездить люди в Москву, это может спровоцировать рост количества заражённых».

Также Владимир Круглый отметил, что в целом обстановка с вирусом в Москве становится лучше, количество выявленных случаев и больных всё меньше. При этом сенатор призвал людей «не расслабляться» и продолжать соблюдать меры предосторожности.

«Например, на похоронах и церковных службах социальную дистанцию уже не соблюдают, масочный режим — тоже, — сказал парламентарий. — Мне кажется, что сегодня это рановато. Даже при официальном открытии кафе, музеев меры предосторожности должны сохраняться, потому что больных ещё довольно много, люди в реанимациях лежат. Угроза уже, возможно, не такая серьёзная, как была до этого, вероятность заражения меньше, но она существует, так как мы не знаем, контактируя с каким-то человеком, болен он или нет».

Источник: Парламентская газета

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