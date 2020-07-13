Всё проели: сколько россиян смогут себе позволить отпуск летом-2020?

Как показал опрос, каждый второй (51%) констатировал, что отпуск или путешествие планировать не на что: сбережений не осталось. Каждый пятый (19%) ответил, что накоплений хватит «разве что только на поездки по области».

Каждый второй (51%) констатировал, что отпуск или путешествие планировать не на что

Несколько месяцев карантина капитально ударили по кошельку туристов: только у 15% сохранились накопления, показал опрос сервиса «Туту.ру».

В опросе на сайте сервиса приняло участие 3 тыс. респондентов. Каждый второй (51%) констатировал, что отпуск или путешествие планировать не на что: сбережений не осталось. Каждый пятый (19%) ответил, что накоплений хватит «разве что только на поездки по области». Еще у 15% найдутся деньги на то, чтобы отдохнуть за границей — осталось дождаться, когда разрешат зарубежные перелеты.

8% сообщили, что их заработок позволит забронировать билеты или купить туры без дополнительных накоплений. Еще 4% уже купили билеты и забронировали отель, а 3% подумывают взять кредит на отпуск.

«Туту.ру», проанализировав данные прошлых опросов, сообщает, что путешествовать люди готовы. На прошлой неделе, после снятия локдауна в Москве, случился резкий скачок спроса на курортные города, а количество бронирований возросло в полтора раза по сравнению с первой неделей июня. В частности, москвичи бросились покупать билеты в Симферополь, Анапу, Сочи и Минеральные Воды.

Иточник: РБК