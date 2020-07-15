Ослеп и болен раком фигурант по делу Фургала. Он не получает лечения в СИЗО «Лефортово»

В ОНК сообщили, что фигурант дела Фургала Мистрюков болен раком

Фигурант дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков имеет онкологическое заболевание, но не получает должного лечения в СИЗО «Лефортово».

Об этом ТАСС сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

«У Мистрюкова диагностирован рак нескольких органов малого таза. При этом, по его словам, должного лечения в СИЗО он не получает, в частности, ему не дают обезболивающих. Также он пожаловался на то, что он ослеп на один глаз, второй тоже начинает терять зрение. У Мистрюкова отслоение сетчатки», — рассказала она.