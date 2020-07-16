В жуткой истории, как сосед душил 4-летнюю Машеньку, ищет уголовный состав отдел СКР Бердска

Хулиган провел сутки в ИВС отдела МВД по Бердску

Материалы о происшествии и 4-летней Машенькой из Бердска, которую душил сосед, во вторник поступили из полиции в бердский отдел Следственного комитета. Об этом 15 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщила официальный представитель управления СКР по Новосибирской области Нина Зябрева.

По ее словам, пока уголовное дело не возбудили, идет проверка:

— Материалы действительно получены из полиции. По ним сейчас проводится проверка. Хочу отметить, что сам виновник привлечен к административной ответственности. И раньше он привлекался за мелкое хулиганство. На тот момент он находился под административным арестом на сутки.

Отбыв наказание в изоляторе временного содержания, Верещагин вернулся домой к ужасу соседей.

История маленькой Маши всколыхнула общественность. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ее пытался задушить Денис Верещагин со словами: «Я убью тебя, мразь». В инциденте, который произошел в доме №1 по ул. Горького, разбирались сотрудники бердского отдела полиции. По словам начальника отдела Владимира Соколова, суд определил хулигану административное наказание. Но поскольку речь идет о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка, то это является прерогативой Следственного комитета. Именно СК теперь даст оценку деяниям Верещагина — есть ли в его деяниях состав уголовного преступления.

По словам Наталии Котовой, мамы пострадавшей девочки, еще в субботу, 12 июля, у дочери были заметны отчетливые следы от пальцев на шее и синяки. Но так как до сих пор судмедэкспертиза не была назначена, зафиксировать повреждения не удалось – ко вторнику синяки уже сошли. Теперь уже Следственный комитет будет делать выводы.