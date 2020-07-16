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В жуткой истории, как сосед душил 4-летнюю Машеньку, ищет уголовный состав отдел СКР Бердска

15:13 16.07.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отсидев сутки за мелкое хулиганство, рецидивист Денис Верещагин к ужасу соседей вернулся домой. Следственный комитет проводит проверку инцидента. Уголовное дело пока не возбуждено. 

В жуткой истории, как сосед душил 4 летнюю Машеньку, ищет уголовный состав отдел СКР Бердска
Хулиган провел сутки в ИВС отдела МВД по Бердску

Материалы о происшествии и 4-летней Машенькой из Бердска, которую душил сосед, во вторник поступили из полиции в бердский отдел Следственного комитета. Об этом 15 июля «Курьер. Среда. Бердск» сообщила официальный представитель управления СКР по Новосибирской области Нина Зябрева.

По ее словам, пока уголовное дело не возбудили, идет проверка:
— Материалы действительно получены из полиции. По ним сейчас проводится проверка. Хочу отметить, что сам виновник привлечен к административной ответственности. И раньше он привлекался за мелкое хулиганство. На тот момент он находился под административным арестом на сутки.

Отбыв наказание в изоляторе временного содержания, Верещагин вернулся домой к ужасу соседей.

История маленькой Маши всколыхнула общественность. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ее пытался задушить Денис Верещагин со словами: «Я убью тебя, мразь». В инциденте, который произошел в доме №1 по ул. Горького, разбирались сотрудники бердского отдела полиции. По словам начальника отдела Владимира Соколова, суд определил хулигану административное наказание. Но поскольку речь идет о противоправных действиях в отношении малолетнего ребенка, то это является прерогативой Следственного комитета. Именно СК теперь даст оценку деяниям Верещагина — есть ли в его деяниях состав уголовного преступления.

По словам Наталии Котовой, мамы пострадавшей девочки, еще в субботу, 12 июля, у дочери были заметны отчетливые следы от пальцев на шее и синяки. Но так как до сих пор судмедэкспертиза не была назначена, зафиксировать повреждения не удалось – ко вторнику синяки уже сошли. Теперь уже Следственный комитет будет делать выводы.

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От редакции

Есть управа на соседей-хулиганов?

Аноним, 15 июля 2020 13:43
Здесь нужна не управа. Вопрос надо решать раз и окончательно. Пока не убил кого-нибудь (пьяный, под кайфом и т.п.)
Аноним, 15 июля 2020 14:42
СКР и полиция Бердска ждут когда за них решение найдёт сам Верещагин...
123, 15 июля 2020 15:12
Удушение это не состав преступления???? Как на Попова девочку избил, папа нашел все сам, передал полиции, а они сопли мяли заводить дело или нет? Кто знает , чем закончилась тема? Гуляет чувак на свободе? 5 часов принимать заявление в полиции , как можно, что там 5 часов писать можно? Делают всё, чтобы люди не писали заявлений не портили статистику????
Аноним, 15 июля 2020 15:53
В смысле ?
Если есть свидетели и были следы удушения( в полиции их не увидели что ли? )
Протокол составили?
Там было отмечено про следы удушения?
И если даже эти следы сошли ко вторнику, то вывод полиции , что ничего не было?
Очень странно
местный житель, 15 июля 2020 16:28
поведайте еще за что сидел и сколько у него судимостей.
Фиолетовый, 15 июля 2020 20:50
Когда задушит, тогда приходите
Аноним, 16 июля 2020 07:44
Не полиция, а что-то странное...
Аноним, 16 июля 2020 14:22
А вот если бы кто то заступился за ребёнка и покалечил Верещагина, дело уже бы было возбуждено в отношении заступника и человек был бы арестован, однозначно, вот поэтому сейчас никто и не спешит на помощь, чревато последствиями, но не для таких как Верещагин, здесь правоохранители бессильны что либо сделать.

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