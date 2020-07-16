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Свело судорогой ногу на глубине и 15-летний подросток захлебнулся в Оби. Его тело не найдено 11 дней

10:01 16.07.2020 Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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Остальные ребята, вернувшись на берег, позвали на помощь отдыхающих граждан. В настоящее время СК расследует его гибель.

Свело судорогой ногу на глубине и 15 летний подросток захлебнулся в Оби. Его тело не найдено 11 дней
Возвращаясь обратно к берегу, у 15-летнего мальчика свело судорогой ногу

5 июля 2020 года в следственные органы поступило сообщение о том, что на в Заельцовском районе в реке Обь утонул 15-летний мальчик. На место происшествия незамедлительно выехал следователь СК России. По данному факту Заельцовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, в дневное время 15-летний подросток вместе со своими друзьями без присмотра взрослых отдыхали на необорудованном пляже, расположенном на берегу реки Обь в Заельцовском районе Новосибирска. Несколько ребят решили искупаться и заплыли на достаточно отдаленное расстояние от берега. Возвращаясь обратно к берегу, у 15-летнего мальчика свело судорогой ногу, он начал захлебываться и скрылся под водой. Остальные ребята, вернувшись на берег, позвали на помощь отдыхающих граждан. В настоящее время идут поисковые мероприятия, направленные на обнаружение тела подростка.

Следователем СКР проводится осмотр места происшествия, опрашиваются друзья и родственники погибшего, и очевидцы случившегося. Устанавливаются причины и условия, способствовавшие случившемуся, с целью принятия мер профилактического характера для недопущения подобных фактов в будущем. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В связи с возросшим числом утопления детей, Следственное управление СК России по Новосибирской области обращается к детям и взрослым с просьбой соблюдать правила пребывания на воде. Прежде всего, несовершеннолетним нужно избегать непредусмотренных для купания мест и рассчитывать свои физические силы при попытках переплыть тот или иной водоем. При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать, обеспечить его различными спасательными средствами, а также проводить профилактические беседы о том, как вести себя на воде. Учите детей никогда не прыгать в воду в необорудованных местах, так как можно удариться головой о дно, камень или другой предмет, легко потерять сознание, нанести себе травму и погибнуть. Во избежание травмирования и гибели нельзя подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам, а также всплывать на волны, идущие от катеров, гидроциклов, лодок — можно попасть под лопасти винта и поплатиться своей жизнью.

Взрослые должны помнить, что несут ответственность за своих детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха – залог безопасности вашего ребенка.

Источник: nsk.sledcom.ru

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