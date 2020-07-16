«Это нужно не для того, чтобы заработать денег»: в чем сложность фотографий и почему они делают всех счастливыми, рассказал фотограф Искитима Данил Вячеславович

О жизни фотографа в Искитиме: чему радоваться, чему огорчаться и в чем вообще цель фотографий

Данил Вячеславович уже два года работает профессиональным фотографом в Искитиме. Денег за фотосессии не берет (пока!) и чистосердечно любит родной город, его население и фотографию. Для Данила важно увидеть красоту везде – даже если это небольшой провинциальный Искитим, и поделиться этой красотой с максимальным количеством людей. О самых красивых городах, работе фотографа, семье и понимании прекрасного 14 июля редакции «Курьер. Среда. Бердск» рассказал Данил Вячеславович:

— Знаете, буквально годика полтора, может, два, первую зеркалку себе купил за какие-то небольшие деньги и не ожидал даже, что свяжусь с фотографией, просто хотел получить опыт. А потом затянуло. Сначала природа, пейзажи, потом попозже стал закупать объективы и втянулся в это счастье. В этом году уже купил себе профессиональный фотоаппарат и вот сейчас докупаю оптику, стекла, денег уходит просто прорва. Нет, я не профессиональный фотограф в том понимании, что я не тот, кто зарабатывает этим деньги на хлеб. Для меня это как хобби. У меня есть основной вид заработка – на разрезе Северном, техник-наладчик, а фотографии и фотосессии, природа – это хобби. У меня не так много фотосессий: с прошлого года стал снимать, снимаю людей молодых, парочки — для меня интересно работать с людьми, общаться. Хотел себя попробовать не только в рамках пейзажа и съемки близких, а поснимать других людей. Ну и попробовать поработать с моделями: постановка людей в кадре, позирование… Я постоянно изучаю новые тенденции, ролики просматриваю на ютубе, смотрю творчество других фотографов и стараюсь все это переносить именно на свое творчество. Я себя еще не нашел. Любой творческий человек свой путь ищет. Я пробовал снимать и пейзажи, и портреты, но свое еще ищу.

Пейзажная фотография Данила Вячеславовича

Что я вокруг себя вижу, я снимаю. Все красивое стараюсь запечатлеть на фотографии, запечатлеть момент, поделиться им с другими людьми, чтобы кто-то оценил эту красоту. Мы вот ехали как-то раз, совершенно случайно проезжали мимо Улыбино. Проезжали по побережью и увидели, какая красота, стоит эта часовенка и побережье. Такое грех было бы не снять, почему бы не поделиться этим с другими людьми, чтобы они насладились. У нас, видите ли, город такой не очень дружелюбный и люди такие специфичные, они живут здесь и свой же город хают, а мне это не нравится, и я хочу это по-новому преподнести. Это город, в котором я вырос. Хочу показать, что не только мусор и бардак кругом, а красивые места есть, и люди могут быть не только злыми и бросающими окурки, но и приветливыми. Молодежь не вся у нас гоповатая с бутылками пива ходит, а кто-то чем-то занимается полезным — эти моменты. То есть негатив же всегда можно найти, правда? А позитивное в нашем сложном мире найти и чему-то порадоваться все сложнее с каждым днем. Поэтому пока народу под нос не подсунешь, не покажешь – он зачастую этих моментов не понимает. Не умеют люди радоваться. Вы давно в небо смотрели? А вы выйдете просто на улицу, сядьте на лавочку и посмотрите в небо, вам сразу так хорошо станет на душе.

Часовенка у побережья возле Улыбино

Это действительно хороший способ расслабиться, мы живем в бешеном ритме. У меня кроме основной работы и хобби – фотографии, я еще ремонтирую автомобили, это съедает много времени, и дома я практически не нахожусь. Когда хочется расслабиться маленько — у меня дома двое ребятишек и супруга, поэтому тихо не бывает — я уезжаю в лес, прокатиться, хочется иногда разгрузиться, побыть одному. И небольшие такие съемки на природе сделать, прогулявшись. Но в основном, конечно, я с семьей куда-то выезжаю, поэтому у меня много фотографий моих ребятишек очень много. Я им целые фотосессии устраиваю, я их замучил, конечно, но пока они меня терпят.

Съемки собственных детей часты у Данила Вячеславовича

В первую очередь фотография — это трата, конечно, не времени, а денег, она меня больше смущает. Но когда хочется добиться какого-то результата, не бывает, чтобы все это было бесплатно. Фотография, и сейчас, и раньше – довольно затратное хобби, но сейчас у нас фотографов стало много, и люди без проблем тратят огромные суммы на покупку техники. Если базовый комплект в магазине купить профессиональный – это от 150 000 рублей и выше, сумма немаленькая. В целом б/у-шный объектив начинается от 20 000 рублей, не знаю, решусь, не решусь на такую покупку. Это учитывая то, что я от фотографии никих денег не получаю, это хобби.

Тут момент такой интересный, раньше вот проявляли. Ставили камеру, снимали, проявляли, печатали карточки. Сейчас всё происходит по-другому, мало того, что съемку нужно запланировать, согласовать это с моделями, с локацией, если нужно – специалистов с с собой взять. Потом сама съемка может проходить всего час, а дальше идет ретушь фотографий. Люди у нас боятся слова фотошоп, но ведь большинство фоток проходят эту стадию обработки, без нее тяжело представить современное фотоискусство. Есть разные направления фотографии, например, арт-фотография – это фотография на грани рисунка. Это когда образы дополняются, они делаются больше мультяшными, идеализируются. Но обычно ретушь фотографий – убрать какие-то мимические морщинки, не так лег свет, пятно какое-то на коже. А так, мы же все люди мы неидеальны, каждому клиенту хочется. Нет, я не говорю сейчас о пластике, увеличении груди, уменьшении живота – хотя бывают и такие клиенты, они говорят, дословно передаю: «подхудите меня немножко». Под это слово фотошоп больше подходит, а ретушь – это так, небольшие недостатки убрать, сделать более выразительными глаза, выделить реснички, подправить расцветку помады, она может на солнце цвет поменять, и это будет очень в глаза бросаться, так как в эти моменты все зависит от освещения. То есть много факторов. Это уже не просто человек пришел, нажал кнопочку: все, снято, все свободные, а дальше уже пост-обработка. Например, машина на заднем плане может не вписываться в концепцию фотографии – нужно убрать.

Большинство фотографов снимают не только платно, но и бесплатно. Я со всеми работаю бесплатно, пока платных съемок еще не проводилось. Хотя вот, знаете, я сейчас открыл страничку в вк, оформил ее, что я принимаю заказы на фотосъемку. Это нужно не для того, чтобы заработать денег, а чтобы хотя бы отбить часть затрат на аппаратуру и перед женой оправдаться, перед родными, что я не зря трачу семейный бюджет и столько времени, которые я мог бы потратить на семью.

Больше всего фотограф любит снимать влюбленных пар

Фотографы обычно снимают по ТФП: обмену свободного времени модели на снимки фотографа. Это съемка интересных людей. Если я, например, встречу на улице мужчину или женщину какой-то колоритной внешности, и скажу, да, я хочу снять этого человека, но я бы хотел вот так-то его одеть, то я в принципе могу к человеку подойти и предложить съемку. Брать, соответственно, деньги за свою задумку было бы некорректно. Я предложить могу: давайте поснимаемся, у меня есть вот такая задумка. Это можно все организовать. На выходе у человека будет набор фотокарточек, которые он оставит, а у меня практика и новый проект. Охотно идут на такое профессиональные модели. Можно в специализированные группы обратиться, что нужна модель такого-то типажа, и бывают даже съемки, когда фотограф платит модели деньги.

Стрит-фотография, общаться вот так с людьми — этому тоже учат. Есть профессионал такой, Валентин Критич, у него целая школа по тому, как снимать на улице незнакомых людей. Я постоянно работаю с людьми, учусь с ними общаться. Я стараюсь не лезть к людям, пока они кушают, к агрессивным людям, снимать какие-то конфликты я не буду. Наоборот, часто очень классно выглядят молодые и пожилые пары – это те моменты, которые в жизни хотелось бы подметить. Я не хочу в личное пространство без разрешения вторгаться. Когда мы снимаем репортаж, мы снимаем не просто пейзаж. Репортажная съемка должна подчеркнуть человека, его личность, характер и эмоции, которые должна вызвать у зрителя. Выразить все это и верно преподнести – это сложно. Но цель репортажа всегда перенести зрителя в тот момент, дать ему окунуться в эти эмоции.

Баянист, снятый фотографом

В плане творческого фотографа есть нюансы: у нас город маленький, все друг друга знают. Если я захочу найти себе профессиональную модель на съемку, у меня не сильно большой будет выбор, мне придется либо ехать в Новосибирск, где с моделями нет проблем, или приглашать модель сюда, или довольствоваться тем, что здесь есть. То же самое с локациями – местами для съемки. У нас в Искитиме мало красивых мест, в Бердске ситуация не лучше. Есть варианты поехать в город покрупнее. В плане заработка действительно в большом городе и заработки будут больше. Я обычно снимаю на природе, а когда природа – это парки в основном. Но те же парки могут быть более приспособлены: красивые места, памятники, улочки. Бердск и Искитим – более урбанистические города, там концептуального ничего нет. Мне больше всего в душу Томск запал. Мне он понравился тем, что там очень много молодежи. За счет того, что это город студентов, людей за 30 почти на глаза не попадаются. Люди приветливые, общительные. Очень красивая архитектура, старые улочки и дворы. Наш Академгородок – очень приятное чистое место, люди приятные – нет чего-то такого, чтобы глаз раздражало. Все прибрано, нет забулдыг каких-то там — нейтральный город. Был в Москве, мне не понравилась – город как открытка. На Красной площади можно из лужи пить, а в дворы заходишь, там грязь всюду, стены облупленные – буквально два шага.