Двухколесные вытесняют авто: на 131% вырос спрос на мотоциклы в Новосибирске

Интерес к мотоциклам в Сибири в первом полугодии 2020 года, относительно 2019 вырос в два раза, вопреки пандемии и мартовскому скачку курса доллара. В среднем по стране за пять лет востребованность мотоциклов увеличилась на 34%, а относительно прошлого года на 22,5%.

Kawasaki Ninja на первом месте рейтинга популярности

К такому выводу пришли аналитики автомобильного сайт Дром, проанализировав собственную базу из более 180 тысяч объявлений мототехники по всей России с 2015 года по первое полугодие 2020 года включительно.

Средний возраст российского мотопарка достаточно «солидный» – 14 лет. Половина мотоциклов на Дроме старше 13 лет и была выпущена до 2007 года. Самый старый мотоцикл, продающийся сейчас – М-72 Ирбит 1956 года выпуска. Тем не менее, четверть мототехники младше пяти лет, еще 10% – это мотоциклы 2020 года выпуска.

В Новосибирске показатели немного отличаются: средний возраст – 11 лет, 50% – модели, выпущенные до 2009 года, младше пяти лет в базе 26%, а младше одного года 10% мотоциклов. Самый молодой мотопарк находится в Томске и Кемерово, где средний возраст равен пяти годам. В Иркутске наоборот, самый «пожилой» мотопарк. Средний возраст мотоциклов здесь – 16,6 лет.

Согласно исследованию, покупатели на Дроме начинают активно искать мотоциклы в начале апреля. Пик посещаемости приходится на последние две недели мая. Сезон в России короткий, поэтому покупку редко откладывают на лето. Несмотря на то, что пользователи начинают активно мониторить рынок в апреле, продавцы обычно опаздывают с размещением объявлений. В зимний период предпочитают приобретать двухколесного друга немногие. Но, по их словам, в этом есть свои плюсы: продавцы охотнее делают скидки и можно не спеша подготовиться к сезону.

«За пять лет количество посетителей раздела «мото» на Дроме выросло на 21%, а «мотозапчастей» – почти в 2,5 раза. На мой взгляд, в этом году, спрос на мотоциклы рос по инерции. В следующем году такого не будет. Люди будут экономить, ремонтируя или обменивая уже имеющуюся технику», – поделилась аналитик Дрома Елена Семисотова.

В России востребованы легкие мотоциклы для езды по бездорожью: «кросс», «эндуро» и «питбайки». Кроме того, люди стали больше интересоваться электробайками для езды по городу.

«Мешает распространению мотоциклов у нас в стране, как мне кажется, их стигматизация, как опасного средства передвижения. Хотя по статистике, с 2005 по 2017 год количество ДТП с их участием уменьшилось более чем в 2,5 раза. Кроме того, в некоторых регионах страны есть проблемы со сдачей экзамена в ГИБДД на категорию «А». Они проходят реже, чем для автомобилистов и, если человек не сдал с первого раза, то второй попытки приходится долго ждать», — поделилась аналитик Дрома Елена Семисотова.

Ниже представлены «ТОП-10 самых популярных серий мотоциклов на Дроме».

ТОП-10 самых популярных серий мотоциклов на Дроме:

1. Kawasaki Ninja

2. Иж Планета

3. Suzuki GSX-R

4. Honda CB 400

5. Восход

6. Днепр

7. Honda Shadow

8. Honda CBR 600RR

9. Yamaha R1