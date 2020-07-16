Нужно ли завязывать перья чеснока в узел для лучшего урожая?

Люди, которые занимаются выращиванием чеснока постоянно, стараются всегда завязывать перья чеснока в узел

Многие дачники уверены в том, что если завязать перья чеснока, который растет на грядке, в узел, то благодаря этому можно будет получить хороший урожай, а ведь многие даже не догадывались ранее, зачем же выполнять это действие. Для повышения урожайности стоит понимать, как правильно выполнить завязывание и зачем его вообще проводить.

Причины, из-за которых стоит завязать перья на чесноке

Люди, которые занимаются выращиванием чеснока постоянно, стараются всегда завязывать перья чеснока в узел, и для этого есть некоторые причины:

после этого действия перья перестают развиваться и после завязывания в узел зелени чеснока, начинают лучше развиваться головки;

овощ может стать более сочным и с насыщенным вкусом;

все питательные и полезные вещества начинают поступать только в головку чеснока.

Есть владельцы огорода, которые не считают, что это действие не способствует лучшему развитию головок чеснока.

Каждый человек сам для себя принимает решение о том, стоит ли завязывать перья чеснока в узел или нет, ведь хороший урожай зависит от многих факторов.

Сроки, когда стоит завязывать перья чеснока в узел

Перед тем, как собраться завязывать перья чеснока в узел, необходимо понять, когда это лучше сделать. Стоит определить внешние признаки созревания растения:

кончики перьев становятся желтыми;

на соцветиях начинает трескаться шелуха;

стрелки, которые были выпущены и закрутились, начинают выпрямляться;

семенные коробочки начинают трескаться;

наклон побегов начинает стремиться к низу.

Кроме признаков стоит также учитывать то, в какие сроки созревает посаженный сорт, время, когда он был посажен, а также погодные условия. Очень важно собирать урожай вовремя, чтобы вкус чеснока быть насыщенным.

Как необходимо проводить завязывание чеснока в узел на грядке

Стоит отметить, что перья чеснока достаточно жесткие, и именно поэтому стоит защитить руки, надев перчатки, но для этого необходимо знать некоторые хитрости и приложить немалые усилия:

в первую очередь необходимо обеспечить рукам защиту и надеть перчатки;

после этого необходимо избавиться от стрелок, обрезав их наискосок, и у основания необходимо оставить около 3 см, и для этого лучше взять острый нож или ножницы, а вот обрывать их не стоит;

если ботва 20-30 см, то стоит завязывать только один узел, а вот если 40 см, то можно смело вязать 2 узла;

для завязывания узла, необходимо взять несколько листьев, скрутить их, и после этого завязать узел.

Перья можно и не скручивать, но важно их плотно взять, чтобы было удобно завязывать. Каждый огородник сам для себя решает, как ему удобнее завязывать в узел перья чеснока.

Источник: rsute.ru