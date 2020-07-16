Благоприятные дни по лунному календарю для уборки лука в июле, августе и сентябре 2020 года

Хорошим периодом для уборки лука считается и период новолуния, так как именно тогда растение старается максимально развивать корневую часть.

Перед тем как приступить к уборке лука, необходимо четко понимать, что растение уже созрело и полностью готово к уборке

Практически каждый владелец огорода знает, что Луна оказывает сильное влияние на все живое, что есть на земле, и есть дни, когда лучше всего проводить те или иные действия на огороде. Если в благоприятные дни собрать лук после созревания, то он будет намного лучше храниться на протяжении всего периода.

Как можно понять, что лук созрел и готов к уборке

Перед тем как приступить к уборке лука, необходимо четко понимать, что растение уже созрело и полностью готово к уборке. Много факторов влияют на то, когда созревает лук, но есть внешние признаки, по которым можно понять, что он созрел, а именно:

если лук уже готов к уборке, то его ботва начинает желтеть и ложиться на землю;

растение уже не выпускает новые перья;

шейка растения начинает становиться тоньше и высыхает;

верхние слои луковицы шелестят и становятся сухими.

Если растение уже хорошо созрело, то вкус у него достаточно сочный, головки прекрасно сформированы, аромат у него приятный и запах такой же.

Если точно знать сорт лука, то можно узнать период, за который он вырастает и созревает, и ориентироваться на эту дату. В среднем такой срок длится от 60 до 80 дней.

Можно отметить, что если погода стоит засушливая, то и созревание будет происходить быстрее, а вот если погода пасмурная, то и ждать урожая придется несколько дольше.

Уборка лука по лунному календарю в 2020 году

< Если уже есть все признаки того, что лук созрел, его необходимо убирать, и для этого важно, чтобы этот день был солнечным и ясным. Это связано с тем, что после того, как урожай будет выбран, его необходимо просушить под солнечными лучами. В обычных условиях уборка лука проходит с середины июля и до конца августа, и очень важно выбирать день для уборки, когда не идет дождь. Люди, которые постоянно занимаются посадкой и уборкой лука, отмечают, что лучше всего он будет храниться тогда, когда уборка была произведена в благоприятные дни по лунному календарю, причем лучше делать это в период убывающей Луны. Благоприятные дни для уборки лука в июле 2020 года: с 1 до 3, 6, 28 и 29 числа.

В августе уборкой лука можно заняться в такие дни: с 1 до 7, 10, 26, с 29 до 31 число.

Если есть необходимость убрать лук в сентябре, то лучше сделать это в такие дни: с 1 до 4 числа, 7 и 8, а также 26 числа.

Хорошим периодом для уборки лука считается и период новолуния, так как именно тогда растение старается максимально развивать корневую часть.

Особенности уборки лука с грядки

Если со сроками уборки лука все становится понятно, то стоит подготовиться к уборке лука заранее, чтобы процесс прошел как можно лучше, и урожай удалось сохранить как можно дольше. До намеченной даты за три недели стоит прекратить полив лука, так как если этого не сделать, то растение может начать гнить.

Особенности сбора урожая лука:

проводить сбор урожая следует только тогда, когда стоит солнечный день;

если мягкость земли позволяет, то можно выдернуть лук вручную;

если есть грязь на головках, которая налипла, то ее стоит убрать;

лук нужно оставить на грядках в течение некоторого времени и просушить, ведь так ботва отдаст все питательные вещества головкам.

Если следовать всем рекомендациям, то можно хранить лук на протяжении всей зимы и наслаждаться прекрасным вкусом собранного урожая.

Источник: rsute.ru