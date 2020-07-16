Путин отложил поездку в Крым ради совещания по бюджету

Предполагалось участие президента в церемонии закладки новых боевых кораблей в Керчи. Но вместо этого глава государства «прикидочно» обсудит бюджет с членами правительства.

Путин перенес поездку в Керчь из-за совещания по бюджету

Президент России Владимир Путин перенес поездку на судостроительный завод «Залив» в Керчи из-за совещания по бюджету. Об этом сообщил пресс-секретаря президента Дмитрий Песков.

-Ранее анонсированная нами поездка в Крым и участие в церемонии закладки новых боевых кораблей состоится в понедельник, – заявил Песков. – Президент принял решение сегодня собрать первое из совещаний, прикидочное совещание по предстоящему бюджетному процессу.

Предполагалось, что торжественная церемония закладки новых кораблей для военно-морского флота на заводе «Залив» в Керчи состоится сегодня.

В пресс-служба завода сообщили, что поездка перенесена на другую дату.